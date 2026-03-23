El gobierno de Nicaragua muestra a un histórico sandinista detenido tras una denuncia de desaparición

El gobierno de Nicaragua publicó este domingo unas fotos del histórico comandante sandinista Bayardo Arce, después de que sus hijos denunciaran la desaparición forzada de este antiguo aliado del presidente Daniel Ortega, condenado por corrupción.

Bayardo Arce, exasesor económico de Ortega, fue condenado en enero pasado a una pena no precisada por las autoridades de Nicaragua, tras haber sido encarcelado a finales de julio de 2025.

Sus hijos habían denunciado la presunta desaparición forzada de Arce y temían que muriera bajo custodia y aislado, por lo que habían solicitado una prueba de vida al gobierno nicaragüense.

El Sistema Penitenciario mostró este domingo "a requerimiento público" siete fotos de Bayardo Arce, junto a su hermano Gerardo Arce Castaño.

Las fotos, publicadas por el diario oficialista el19digital.com, fueron tomadas el pasado viernes, según el comunicado del Ministerio del Interior que acompaña a las instantáneas, en las que también se ve una mesa con alimentos y botellas de agua.

"Cualquier otra idea o publicación responde a la intención evidente e irresponsable de descalificar y desprestigiar al Sistema Penitenciario Nacional", añade la nota.

Bayardo Arce es el tercer miembro de la vieja guardia del exguerrillero Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN, en el poder) que pierde el favor del gobierno en Nicaragua.

Según opositores nicaragüenses exiliados, la depuración es dirigida por la copresidenta Rosario Murillo con el aval de Ortega, su esposo, para garantizar la sucesión.

Un juzgado de Managua declaró a Bayardo Arce culpable del delito de "lavado de activos en la modalidad de defraudación al Estado".

Según la acusación, orquestó un "esquema estructurado" para la utilización de "fondos de origen ilícito" por casi 3.000 millones de dólares a través de la evasión de impuestos mediante el uso de sociedades mercantiles y cuentas bancarias.

Bayardo Arce y Daniel Ortega fueron compañeros en la lucha armada contra el dictador Anastasio Somoza, derrocado en 1979 con el triunfo de la revolución sandinista.

Ortega, de 80 años, gobernó Nicaragua en la década de los ochenta. Tras varios años en la oposición, se mantiene en el poder desde 2007 luego de elecciones cuestionadas por la comunidad internacional.