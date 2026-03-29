El gobierno de Kast revertirá la expropiación de Colonia Dignidad, centro de represión bajo Pinochet

El nuevo gobierno chileno del ultraderechista José Antonio Kast revertirá la expropiación de la antigua Colonia Dignidad, un enclave alemán que fue un centro de represión durante la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990), según declaraciones del ministro de Vivienda, Iván Poduje, a la prensa local publicadas este domingo.

"Vamos a reversar el tema de la expropiación de Colonia Dignidad y dictaremos un decreto que revoca al que dio origen al plan", dijo al diario La Tercera el ministro, alegando problemas de costos.

La expropiación de 117 hectáreas de la antigua Colonia Dignidad había sido decretada en julio de 2025 por el gobierno del izquierdista Gabriel Boric, con el objetivo de levantar allí un sitio de memoria a las víctimas de la dictadura militar.

"Este proyecto no tiene nada que ver con nuestra agenda", subrayó Poduje.

Según el ministro, una mala situación fiscal heredada del gobierno anterior obliga a la nueva administración a dar marcha atrás en cuatro proyectos que dejó Boric, entre ellos la expropiación de Colonia Dignidad.

"Solamente se puede reducir nuestro presupuesto por la vía de proyectos que son faraónicos, que no se justifican, que son muy caros o extremadamente complejos", alegó el titular de Vivienda.

En Colonia Dignidad, desde 1961 y por décadas, unos 250 pobladores fueron sometidos a condiciones de esclavitud por su líder Paul Schäfer, quien falleció en 2010 en prisión.

El exenfermero del ejército alemán también permitió que fuera un centro de prisión, tortura y desaparición de opositores a la dictadura.

Se estima que 26 disidentes desaparecieron en el enclave y decenas de personas fueron secuestradas y torturadas, según datos oficiales.

El ministro de Kast subrayó que la decisión obedece a "puro criterio de prioridad social" y descartó temas ideológicos. "Cero ideología", acotó.

"El Ministerio de Vivienda se dedica a hacer casas, a mejorar la ciudad y a hacer barrios (...) Y los derechos humanos que están siendo vulnerados hoy son los de los niños que viven hacinados y que por culpa de eso sufren de violencia intrafamiliar", justificó.