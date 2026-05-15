El gobierno de EEUU acusa a Yale de discriminar a estudiantes blancos y asiáticos

El Departamento de Justicia de Estados Unidos acusó el jueves a la Facultad de Medicina de la Universidad de Yale de discriminar a candidatos blancos y asiáticos, tras una investigación sobre las prácticas de diversidad en esta institución de élite, una de las más antiguas y prestigiosas del mundo.

El presidente Donald Trump libra una campaña contra las universidades estadounidenses, a las que acusa de promover una ideología "woke". Ese término es utilizado de forma peyorativa por los conservadores para denunciar políticas progresistas e inclusivas.

"Documentos internos de Yale muestran que su dirección seleccionó intencionalmente a los candidatos en función de su raza", declaró el Departamento de Justicia en un comunicado.

Basándose en los datos de admisión, alega que "los estudiantes negros e hispanos tienen muchas más probabilidades de ser admitidos en Yale que los blancos o asiáticos con los mismos resultados en los exámenes".

En 2023, la Corte Suprema dictaminó que las medidas de discriminación positiva, que las universidades venían aplicando desde hacía años para favorecer la diversidad en sus procesos de selección, eran ilegales.

El Departamento de Justicia sostiene que Yale no se ha ajustado a esta decisión y ha seguido con las admisiones basadas en el origen de los postulantes.

Antes de considerar posibles acciones legales, el Departamento asegura que quiere "llegar un acuerdo de resolución amistosa con la universidad" para que esta se ponga "en conformidad con la ley".

La semana pasada, la administración Trump lanzó un ataque similar contra la Facultad de Medicina de la Universidad de California.

En el marco de su amplia ofensiva destinada a presionar a las instituciones de enseñanza superior, Trump ha utilizado los fondos federales como moneda de cambio con las universidades que considera demasiado liberales.

El mandatario les exige que acepten modificaciones en sus planes de estudios, sus políticas de admisión u otros aspectos de su funcionamiento.

La administración republicana también ha reducido o congelado los fondos destinados a la investigación universitaria, en el marco de recortes presupuestarios más amplios desde su llegada al poder en enero de 2025.