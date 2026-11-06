El gobernador de California anuncia la conmutación de las penas de muerte del estado

El gobernador de California, Gavin Newsom, anunció el jueves que conmutaba las condenas a muerte del estado por cadena perpetua, una medida que beneficiará a 548 presos."He decidido ejercer mi facultad constitucional de clemencia para conmutar todas las condenas a muerte de California por cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional", informó Newsom en un comunicado.El estado más poblado de Estados Unidos lleva dos décadas sin ejecutar una pena de muerte, aunque los tribunales siguen imponiendo esta condena."Mi decisión de hoy llega tras casi tres décadas de oposición abierta, como cargo electo, a las ejecuciones sancionadas por el Estado", afirmó Newsom, quien abandonará el cargo y suena como candidato demócrata para las presidenciales."Hoy actúo movido por mi convicción, arraigada desde hace mucho tiempo, de que, tanto a nivel individual como colectivo, somos más fuertes como sociedad cuando rechazamos los asesinatos sancionados por el Estado".