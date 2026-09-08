El glaciar de Nepal sufrió un calor inusual antes de colapsar y provocar el mortal deslave, según un investigador

La sección de la montaña cuyo derrumbe desencadenó inundaciones mortales en Nepal y China el 26 de agosto experimentó un calor sin precedentes para esa época del año, mostraron datos meteorológicos analizados por un investigador.

Las temperaturas promedio en el glaciar de la montaña, a una altitud de 5.200 metros, se estimaron en alrededor de cinco grados Celsius entre el 21 y el 26 de agosto.

Se trata de una temperatura excepcionalmente alta.

No habían superado los cuatro grados Celsius en el mismo periodo durante más de 55 años de registros. Sin embargo, no se ha establecido ningún vínculo directo con el derrumbe hasta ahora.

Esta serie de temperaturas muy localizadas fue reconstruida por Robert Rohde, científico jefe de la organización independiente Berkeley Earth, con sede en California.

En el lugar del derrumbe, la temperatura promedio registrada durante ese periodo de seis días ha aumentado alrededor de 1,8ºC desde mediados del siglo XX.

Sin el calor adicional aportado por el cambio climático, un patrón de temperaturas comparable "probablemente ocurriría solo una vez cada varios miles de años", calculó Rohde para la AFP.

El derrumbe se produjo durante el cuarto verano más caluroso registrado en la región de Langtang, según el análisis de la AFP a partir de datos del observatorio europeo Copernicus que se remontan a 1970.

- "Punto de inflexión" -

"Estas condiciones de calor también pueden explicar el deshielo del permafrost y el derrumbe combinado de ladera y glaciar", dijo la climatóloga francesa Valérie Masson-Delmotte.

El permafrost es una capa del suelo permanentemente congelada en las regiones polares. Actúa como un cemento de hielo que mantiene unidas las paredes rocosas. Su degradación las vuelve más inestables.

Imágenes de satélite también mostraron un deshielo significativo de la nieve en los días previos al desastre. Esto proporcionó "una fuente considerable de agua líquida que puede infiltrarse en las fracturas de la montaña y facilitar los deslizamientos de tierra", indicó Etienne Berthier, glaciólogo de la agencia francesa de investigación CNRS.

Los expertos, no obstante, se muestran prudentes sobre el papel exacto que desempeñó la ola de calor.

"No es tan simple como 'alta temperatura equivale a derrumbe'", explicó a la AFP Kristen Cook, geomorfóloga de la Universidad Grenoble Alpes, en Francia.

"Si la temperatura actuó como desencadenante, parece que tuvo que esperar hasta que la roca estuviera justo en el punto de inflexión del derrumbe", agregó.

Los investigadores están examinando ahora los pequeños movimientos observados en la montaña en los años previos al derrumbe y su interacción con los cambios de temperatura.

"Demostrar que la roca cercana al plano de fractura estaba significativamente debilitada como resultado del agua de deshielo y/o del deshielo del permafrost" sería una "evidencia clara" del cambio climático, según Rohde, de Berkeley Earth.

Su análisis de temperaturas usó datos del modelo climático ERA5 del programa Copernicus y una red de 14 estaciones meteorológicas de gran altitud ubicadas entre nueve y 140 kilómetros del glaciar que colapsó.