El favorito a la alcaldía de París acusa a Macron de interferir en las elecciones

El diputado socialista Emmanuel Grégoire, quien encabezó la primera vuelta de las elecciones a la alcaldía de París, acusó este jueves al presidente francés, Emmanuel Macron, de interferir en las comicios municipales para reducir sus chances de ganar.

Grégoire, de 48 años, encabezó con casi un 37,98% de votos la primera vuelta, seguido de la exministra de Cultura conservadora Rachida Dati con un 25,46% de votos. La segunda vuelta tendrá lugar el domingo.

Otros tres candidatos se clasificaron, pero uno --el centroderechista Pierre-Yves Bournazel (11,34%)-- se alió a Dati, mientras que la ultraderechista Sarah Knafo (10,4%) se retiró para aumentar las posibilidades de victoria de la derecha.

El candidato socialista acusó a Macron de haber "intervenido personalmente (...) a distintos niveles" para "ayudar a la retirada de Sarah Knafo", miembro del partido ultraderechista Reconquista.

"No conozco personalmente a la señora Knafo y no intervengo en absoluto en estas elecciones municipales (...) Todo es estrictamente falso", respondió el presidente desde Bruselas, donde asiste a una cumbre europea.

Aunque Grégoire, aliado a comunistas y ecologistas, lideró la primera vuelta con más de 12 puntos de ventaja sobre Dati, la unión de la derecha, la retirada de Knafo y el mantenimiento de Sophia Chikirou (izquierda radical) complican su victoria.

Los sondeos realizados durante la primera vuelta sobre una hipotética segunda vuelta con tres candidatos --Grégoire, Dati y Chikirou-- daban como ganadora a la exministra, de 60 años.

Además de la alianza de Macron y del partido conservador Los Republicanos (LR), Dati ha recibido el apoyo "personal" del líder ultraderechista Jordan Bardella para poner fin a 25 años de alcaldes socialistas en la capital.

Chikirou (11,72%) concentró sus ataques durante la campaña en los socialistas, por lo que Grégoire, aliado a ecologistas y comunistas, rechazó cualquier alianza con la candidata de La Francia Insumisa (LFI) de Jean-Luc Mélenchon.

A diferencia de París, el candidato de LFI en Marsella, Sébastien Delogu, se retiró en la segunda vuelta para evitar la victoria de la ultraderecha frente al alcalde socialista saliente, Benoît Payan, que rechazó también una alianza.