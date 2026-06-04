El expresidente mexicano López Obrador acusa de injerencia a EEUU para debilitar al oficialismo

El expresidente de México Andrés Manuel López Obrador dijo el miércoles que funcionarios estadounidenses están tratando de debilitar al oficialismo para fortalecer a la oposición, en medio de la tensión entre ambos países por las acusaciones de narcotráfico contra un gobernador.

López Obrador gobernó México de 2018 a 2024 bajo las siglas del oficialista partido Morena. Es antecesor y correligionario de la actual presidenta Claudia Sheinbaum, y vive en el retiro desde que acabó su mandato.

En una inusual carta publicada en sus redes sociales, López Obrador acusó que funcionarios estadounidenses buscan debilitar a Morena para disponer de un "gobierno entreguista", "subordinado y fiel a sus designios entreguistas".

La carta del exmandatario, quien dijo que saldría del retiro en caso de que se viole la soberanía de México, viene luego de que Sheinbaum denunciara también injerencia "de sectores de la ultraderecha estadounidense" contra su gobierno.

El exmandatario dijo también que hubo un "sorprendente" cambio de actitud del presidente estadounidense, Donald Trump. El gobierno de López Obrador coincidió con el primer mandato de Trump (2017-2021).

López Obrador dijo que mientras trató con Trump, se resolvieron varios asuntos "mediante el diálogo argumentado y sin confrontación".

"Atribuyo el sorprendente cambio de Trump a sus falsos amigos y consejeros internos y del exterior que lo han estado embarcando en viles y siniestras aventuras", dijo.

La relación entre México y Estados Unidos se tensó con la revelación de una operación de la CIA en el país, en la que murieron dos agentes estadounidenses cuyo ingreso no fue autorizado por el gobierno federal, como establece la ley mexicana.

Empeoró con la denuncia estadounidense contra Rubén Rocha Moya, gobernador del violento estado de Sinaloa, acusado de vínculos con el cártel fundado por Joaquín "El Chapo" Guzmán, condenado a cadena perpetua en Estados Unidos.

El diario estadounidense Los Angeles Times dijo el miércoles que los gobernadores de los estados fronterizos de Sonora y Tamaulipas, Alfonso Durazo y Américo Villarreal, están siendo investigados en Estados Unidos por vínculos con el crimen organizado.

Los tres mandatarios locales pertenecen al partido de Sheinbaum y López Obrador.

Trump ha dicho que los cárteles de la droga controlan México y ha advertido que actuará por su cuenta si las autoridades mexicanas no hacen su trabajo para combatir a los grupos delictivos.