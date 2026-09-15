El expresidente filipino Duterte padece una importante pérdida de memoria, según su defensa

El expresidente de Filipinas, Rodrigo Duterte, sufre una importante pérdida de memoria y en ocasiones olvida incluso el nombre de su abogado, según el equipo de defensa que prepara su caso ante la Corte Penal Internacional (CPI).

Duterte, de 81 años, enfrenta cargos por crímenes contra la humanidad ante la CPI por su llamada "guerra contra las drogas", durante la cual murieron miles de personas, según la fiscalía.

El inicio de su juicio está previsto para el 30 de noviembre, pero los jueces estudian actualmente si se encuentra mentalmente capacitado para ser juzgado y han ordenado una evaluación médica a cargo de tres expertos.

Según un escrito de 13 páginas presentado por la defensa, Duterte "sufre un deterioro significativo de la memoria que le impide retener información reciente y acceder de manera fiable a sus recuerdos".

Esto le impide participar adecuadamente en el proceso e incluso "dar instrucciones apropiadas a su abogado principal, cuyo nombre solo recuerda algunas veces", afirma su principal abogado defensor, Peter Haynes.

Por su parte, la fiscalía concluyó en un documento de siete páginas, parcialmente censurado, que Duterte "es capaz de ejercer de manera significativa sus derechos procesales y a un juicio justo, y que está en condiciones de ser juzgado".

Según las normas de la CPI, un proceso no puede continuar si el acusado es incapaz de comprender los cargos o de participar de manera efectiva en su propia defensa.

Desde su arresto y traslado a La Haya, sede de la corte, Duterte solo ha aparecido públicamente una vez, durante una audiencia preliminar realizada por videoconferencia.

En aquella ocasión, pareció desorientado y confundido, respondió entre murmullos al confirmar su identidad y dio la impresión de quedarse dormido durante parte de la sesión.