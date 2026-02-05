El este de Cuba se queda sin electricidad tras una avería

El este de Cuba, donde se encuentra Santiago de Cuba, la segunda ciudad del país, quedó a oscuras el miércoles por la noche debido a una avería en la red de energía, anunció la compañía eléctrica estatal.

"Siendo las 20H54 de la noche ocurre un fallo en la subestación Holguín 220 kV que provocó la desconexión del Sistema Eléctrico en la zona oriental", indicó la Unión Eléctrica de Cuba (UNE) en la red social X.

La UNE precisó que el daño dejó "sin servicio parcialmente a la provincia de Holguín y afectadas totalmente las provincias de Granma, Santiago de Cuba y Guantánamo", de las 15 que tiene el país.

La electricidad "se fue como desde las 5:00 pm, pero como siempre se va, ni sabia que era algo general" en el este del país, contó por teléfono a la AFP Isabel, de 28 años, residente en Santiago de Cuba, ciudad de 400.000 habitantes.

"Conexión (a internet) sí tenemos pero todo apagado como siempre", añadió esta madre de familia que solo quiso dar su nombre de pila.

La red eléctrica cubana sufre cortes de suministro regularmente debido al envejecimiento de la infraestructura o la escasez de combustible.

Desde finales de 2024, la isla de 9,6 millones de habitantes ha experimentado cinco cortes de suministro generalizados.

Bajo embargo de Estados Unidos desde 1962 y en medio de una fuerte crisis económica, Cuba enfrenta desde hace tres años una grave escasez de combustible que afecta la producción de electricidad.

Esa falta de combustible empeoró luego de que el presidente estadounidense, Donald Trump, quien tomó a principios de enero el control del sector petrolero de Venezuela, pusiera fin al flujo de crudo y dinero de Caracas hacia la isla comunista.

Además, Trump aseguró el lunes que México dejará de suministrar petróleo a Cuba, luego de firmar la semana pasada un decreto que amenaza con imponer aranceles adicionales a cualquier país que suministre petróleo a la isla.

- "Colapsará" -

Para justificar esta política de presión, Washington invoca una "amenaza excepcional" que Cuba, isla caribeña situada a solo 150 km de las costas de Florida, supondría para la seguridad nacional estadounidense.

El domingo, Trump aseguró que México, que suministra petróleo a Cuba desde 2023, dejaría de hacerlo.

La presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, anunció esta semana su intención de enviar ayuda humanitaria a Cuba y dijo que busca un acuerdo con Washington que le permita volver a proveer petróleo a la isla.

El secretario general de la ONU, António Guterres, dijo que "está muy preocupado por la situación humanitaria en Cuba, que empeorará o colapsará, si no se satisfacen sus necesidades de petróleo", declaró el miércoles su portavoz, Stéphane Dujarric.

Las ocho centrales termoeléctricas del país, casi todas inauguradas en los años 1980 y 1990, sufren averías frecuentes o deben cerrar durante semanas para realizar tareas de mantenimiento.

La frecuente escasez de combustible también contribuye a los continuos cortes.

El gobierno cubano afirma que las sanciones estadounidenses le impiden reparar su red eléctrica, pero los economistas señalan la crónica falta de inversión del Estado en este sector.

Desde hace cinco años, Cuba atraviesa una profunda crisis económica, con una insuficiencia de divisas que contribuye a la erosión de muchos servicios básicos.

Además de los cortes de electricidad, los cubanos se enfrentan a una fuerte inflación y a la escasez.

Trump, que multiplica las amenazas contra Cuba, repite que Estados Unidos ha entablado un diálogo con el gobierno cubano que, según él, culminará en un acuerdo.

"No existe un diálogo específicamente en estos momentos, pero sí ha habido intercambio de mensajes", dijo a la AFP el vicecanciller cubano, Carlos Fernández de Cossío.