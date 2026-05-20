El ejército chino entrenó en secreto a soldados rusos, según un diario alemán

El ejército chino entrenó en secreto en su territorio a varios cientos de soldados rusos, algunos de los cuales fueron posteriormente desplegados en Ucrania, informó este martes el diario alemán Die Welt, basándose en documentos clasificados de servicios de inteligencia europeos.

Estas revelaciones, que no pudieron ser confirmadas de manera independiente por la AFP, surgen en plena cumbre en Pekín entre el presidente ruso Vladimir Putin y su homólogo chino Xi Jinping.

El servicio de inteligencia exterior alemán, el BND, no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios de la AFP.

Según Die Welt, que no identifica a los servicios de inteligencia europeos responsables de las revelaciones, cientos de soldados rusos participaron a finales de 2025 en programas de formación del Ejército Popular de Liberación en seis instalaciones militares en China.

Estos programas trataban sobre "el uso de sistemas no tripulados, contramedidas electrónicas contra drones y simulaciones modernas de combate", añade el periódico.

Los participantes pertenecían a distintos rangos y generaciones. Algunos formaban parte de la unidad de élite rusa Rubicon, especializada en drones.

Tras completar la formación, decenas de ellos participaron a comienzos de 2026 en combates en Ucrania, algunos en puestos de mando, según Die Welt.

"Todo lo que permita que Rusia continúe con esta guerra de agresión contra Ucrania constituye una amenaza para la seguridad europea, para nuestra seguridad en Alemania", comentó un portavoz del Ministerio alemán de Relaciones Exteriores, quien ni confirmó ni desmintió la información.

"Así, el apoyo decisivo y creciente de China a la invasión afecta también a nuestra seguridad", agregó en rueda de prensa.

Estas informaciones "coinciden con los desarrollos que hemos podido observar en los últimos años", declaró por su parte al diario Handelsblatt Marc Henrichmann, presidente de la comisión de control de los servicios secretos en el Bundestag.

Desde el inicio de la guerra en Ucrania en 2022, "se observa una cooperación cada vez más estrecha entre Moscú y Pekín, tanto en el ámbito militar como económico", añadió.

Moscú también entrenó en secreto el año pasado a unos 600 soldados chinos, principalmente en áreas relacionadas con "las tropas blindadas, la artillería, la ingeniería militar y la defensa antiaérea", según Die Welt.

Moscú y Pekín también intercambian información sobre las armas de fabricación occidental utilizadas en Ucrania, en particular los lanzacohetes múltiples Himars y los sistemas de defensa antiaérea Patriot suministrados por Estados Unidos, añade el periódico.