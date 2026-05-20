El ébola y el hantavirus confirman que el mundo sigue sin estar preparado ante los riesgos, según una experta en pandemias

Los letales brotes de hantavirus y de ébola muestran que, pese a que la respuesta a las crisis de salud pública ha mejorado, el mundo sigue sin ser lo suficientemente consciente de los riesgos de pandemia, advirtió una experta en la materia.

Más de seis años después de que la Organización Mundial de la Salud declarara la pandemia de covid-19, los esfuerzos mundiales por reformar la respuesta a las crisis de salud pública han tenido un impacto positivo en la reacción ante los actuales brotes de hantavirus y ébola, afirmó Helen Clark, ex primera ministra de Nueva Zelanda y copresidenta del Panel Independiente de Preparación y Respuesta ante Pandemias.

Este miércoles, la Organización Mundial de la Salud (OMS) indicó que la epidemia de ébola en la República Democrática del Congo (RDC) no representa "una emergencia pandémica" pero sí un riesgo "elevado" a nivel nacional y regional.

"Las nuevas normativas sanitarias están funcionando", dijo Clark a la AFP en Ginebra.

En cuanto se emitió la alarma, el viernes pasado, por el nuevo brote de ébola en la RDC, y semanas después de que se anunciara un brote de hantavirus en el crucero MV Hondius en el océano Atlántico, "la respuesta ha ido bastante bien", valoró.

"Nuestro problema ahora se encuentra mucho más allá de eso", dijo Clark, insistiendo en que aún hay mucho trabajo por hacer para identificar los riesgos y cómo "surgen esos brotes".

"Creo que necesitamos mucho más conocimiento sobre la preparación basada en el riesgo", afirmó, y llamó a centrarse más en conocer el propio riesgo y "lo que podría surgir", y a "estar preparados para afrontarlo".

"Temas básicos de vigilancia, de detección temprana... aún no estamos en eso", comentó.

Por ejemplo, Clark apuntó que la especie de hantavirus detrás del brote en el crucero, que desencadenó una alerta sanitaria mundial tras la muerte de tres personas, era conocida por ser endémica en la zona de Argentina de donde zarpó el barco.

"Pero no tenemos claro cuánto sabían de eso los barcos que parten regularmente de allí", dijo.

Al mismo tiempo, el brote de la cepa Bundibugyo de ébola que, se sospecha, ha matado a más de 130 personas en la República Democrática del Congo, parece que estuvo fuera de los radares durante semanas, pues los tests que se estaban realizando eran de otra cepa y daban negativo.

"¿Cómo pudo ocurrir esto durante cuatro o seis semanas (...), propagándose, sin que tuviéramos los resultados de las pruebas que necesitábamos para demostrar que se trataba de una variante en particular?", se preguntó la experta.

La exmandataria pidió que se investigue "la cadena de acontecimientos y lo que podemos aprender de ella, lo que nos dice sobre las capacidades que necesitamos".

- "Tormenta perfecta" -

Clark también destacó que el brote de ébola puso especialmente de manifiesto el grave impacto que tienen los fuertes recortes de ayudas mundiales en los esfuerzos de prevención de enfermedades.

"Hay una tormenta perfecta", advirtió, y recordó que a hay países a los que se les ha pedido "de repente" que "hagan muchas más inversiones en los sistemas de salud, que antes venían de donantes".

"Con la mejor voluntad del mundo, los países más empobrecidos y frágiles simplemente no tienen dinero en el banco para hacer eso, así que se están descuidando un montón de cosas en muchas áreas".

Clark insistió en que "la solidaridad global sigue siendo extremadamente importante".

"Estamos hablando de bienes públicos mundiales", afirmó, y señaló que ya se ha confirmado un caso de ébola en un ciudadano estadounidense que se contagió en la RDC, y que el hantavirus "apareció de repente en lugares donde [desembarcó] gente del barco".

"Estamos juntos en esto, así que tenemos que buscar vías para financiar la preparación o la respuesta que reflejen nuestros intereses compartidos", apostilló.