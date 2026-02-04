El director de HRW llama a plantar cara a EEUU, Rusia y China

Frente a "superpotencias agresivas y contrarias a los derechos humanos", principalmente bajo el impulso del presidente estadounidense Donald Trump, el nuevo director de Human Rights Watch (HRW) pide una alianza de "potencias medias" en torno a valores democráticos.

"Con el primer año (del segundo mandato) de Trump en el poder, la historia se acelera en el mal sentido. Todos los logros y avances conquistados con gran esfuerzo durante las últimas décadas, hoy están amenazados", dice alarmado Philippe Bolopion en una entrevista con la AFP, con motivo de la publicación del informe anual de la organización.

"La administración Trump ataca el movimiento de los derechos humanos, pero también Rusia y China" que, pese a sus rivalidades estratégicas, serían "casi aliados de conveniencia (para) socavar, minar y debilitar un sistema de derechos que limita su poder", afirma el directivo de la oenegé.

La organización incide en su reporte en la deriva de Estados Unidos "hacia el autoritarismo".

"La designación de chivos expiatorios raciales y étnicos por parte de la administración, el despliegue doméstico de la Guardia Nacional", así como "los repetidos actos de represalia contra enemigos políticos percibidos y exfuncionarios ahora críticos, y el intento de extender poderes coercitivos del poder ejecutivo para neutralizar los equilibrios democráticos, alimentan un giro decidido hacia el autoritarismo en Estados Unidos", resalta el documento.

Bolopion, un experiodista que comenzó su carrera en Kosovo, cubrió numerosos conflictos y pasó 13 años en HRW antes de asumir su dirección a finales de 2025.

"En este nuevo mundo de superpotencias agresivas y contrarias a los derechos humanos, ¿quién retomará el estandarte?", se pregunta.

La ONU está "completamente a la defensiva, debilitada, y es incapaz de responder a la urgencia del momento", subraya.

"Las crisis se multiplican, son más intensas y duran más tiempo. Hoy nuestro equipo de emergencia trabaja en Venezuela, Irán, Gaza, Darfur, Ucrania (...). Incluso lo hemos desplegado en Mineápolis, Estados Unidos, lo que es totalmente nuevo", explica el directivo, refiriéndose a las detenciones masivas de inmigrantes en las últimas semanas y a los dos estadounidenses muertos en esa ciudad a manos de las fuerzas de seguridad.

- Alianza estratégica -

Las organizaciones de la sociedad civil vieron además cómo su margen de maniobra se redujo considerablemente en los últimos años.

HRW se vio obligado a cerrar sus oficinas en Hong Kong, Moscú y Egipto, mientras que su "director para Israel-Palestina fue expulsado de Jerusalén", señala el director ejecutivo.

"Nosotros (las ONG) estamos muy preocupados por nuestra capacidad para seguir operando de manera completamente libre en Estados Unidos. Es totalmente nuevo tener que preocuparse por posibles medidas de represalia del gobierno estadounidense, pero la administración Trump es abiertamente hostil a todas las voces críticas", añade.

"Ya atacó la fundación (del multimillonario y filántropo estadounidense George) Soros y amenazó a opositores políticos, por lo que nuestra presencia en Estados Unidos ya no es segura", destaca.

Ante estos grandes desafíos y, a veces, la imposibilidad de desplegar equipos en el terreno, "nos adaptamos y utilizamos especialmente la tecnología -inteligencia artificial, drones, imágenes satelitales- para seguir investigando" y documentar así las violaciones de los derechos humanos, precisa.

Para HRW la respuesta debe venir de "una nueva alianza, una alianza estratégica de potencias medias, unidas en torno a un núcleo común de valores democráticos y de respeto del derecho internacional", como Canadá, los países de la Unión Europea, Reino Unido, Japón, Sudáfrica, Brasil, Corea del Sur o Australia.

De manera pragmática, Bolopion también menciona a India, que ciertamente "experimentó un retroceso democrático muy importante" bajo el primer ministro Narendra Modi, pero que "podría verse tentada de mejorar su situación en materia de derechos humanos para formar parte de una alianza que le ofrecería protección frente a los aranceles de la administración Trump, así como frente a las amenazas de China o Rusia".

Una alianza de este tipo "puede tener peso y proporcionar cierta seguridad a sus miembros", mediante acuerdos comerciales y de defensa privilegiados, o permitir "votar como bloque en los organismos de la ONU, en particular en el Consejo de Seguridad", argumenta.