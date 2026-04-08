El candidato Belmont asegura que dará la sorpresa y ganará "en primera vuelta" en Perú

El candidato a la presidencia de Perú, Ricardo Belmont, un político de centro de 80 años, denunció que la corrupción es la mayor enfermedad del país en un mitín de cierre de campaña este martes en el que se mostró optimista sobre las las elecciones del 12 de abril.

Belmont es uno de los 35 postulantes que aspiran a dirigir el país sudamericano y había pasado desapercibido en las encuestas hasta esta semana, cuando empezó a crecer impulsado por el apoyo de jóvenes en la red social TikTok.

El veterano político es un empresario de amplia trayectoria en radio y televisión desde la década de 1970. Fue alcalde de Lima de 1990 a 1995, elecciones que ganó impulsado por su popularidad en los medios de comunicación.

"Vamos a ganar en todo el Perú, en costa, sierra y selva en primera vuelta", dijo un entusiasta Belmont ante centenares de seguidores en la plaza San Martín, epicentro de las manifestaciones políticas en Perú.

Advirtió que "hacernos fraude está proscrito (...) vamos a cuidar esta elección porque si nos la roban esta plaza va a reventar".

Belmont señaló que "la corrupción es la enfermedad más grande" de Perú, tras calificar de corruptos a los partidos.

El líder del Partido Cívico Obras se autocalificó de "patriota" y resaltó que "esta es mi última batalla".

Belmont postula por segunda vez a la presidencia desde su debut en 1995 contra el entonces mandatario Alberto Fujimori, padre de su actual contrincante Keiko Fujimori.

"Tenemos que eliminar a los políticos miserables en las urnas este 12 de abril", dijo a la AFP Jaime Sánchez, un exmilitar de 60 años, presente en el mitín.

Keiko Fujimori, candidata presidencial por cuarta vez, encabeza con un 15% la encuesta de Ipsos publicada el domingo, la última autorizada antes de la elección.

La arremetida final de Belmont puede meterlo en la pelea por un balotaje contra Fujimori. También compiten por un cupo en la segunda vuelta, entre otros, el comediante de televisión Carlos Álvarez, el exalcalde de Lima Rafael López Aliaga y el izquierdista Roberto Sánchez.

Los peruanos elegirán el domingo a un nuevo presidente entre un récord de 35 candidatos, para gobernar un país tomado por el crimen organizado y con una inestabilidad política crónica.