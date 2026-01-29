El canciller danés destaca unas conversaciones "muy constructivas" con EEUU sobre Groenlandia

El ministro de Relaciones Exteriores de Dinamarca, Lars Lokke Rasmussen, dijo este jueves sentirse "más optimista" después de unas conversaciones "muy constructivas" con Estados Unidos sobre Groenlandia.

"Hemos tenido ayer [miércoles] la primera reunión de alto nivel en Washington sobre el tema groenlandés", dijo Rasmussen antes de un encuentro de la UE en Bruselas.

"Fue bien, en un ambiente y tono muy constructivos, y se planifican nuevas reuniones", aseguró. "No es que las cosas estén resueltas, pero está bien", dijo Rasmussen, quien añadió que "hoy soy un poco más optimista que hace una semana".

Las conversaciones se producen después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, retrocedió la semana pasada en sus amenazas de apoderarse de Groenlandia, un territorio autónomo de Dinamarca, miembro de la UE y la OTAN.

"Hubo un desvío. Las cosas estaban escalando, pero ahora estamos de nuevo en el buen camino", dijo el diplomático danés.

Las amenazas de Trump sobre Groenlandia sumieron a la OTAN en su peor crisis en años.

Sin embargo, Trump dejó a un lado su amenaza de tomar el control de Groenlandia tras afirmar que había alcanzado un acuerdo "marco" con el jefe de la OTAN, Mark Rutte, para asegurar una mayor influencia estadounidense.

"He dicho en muchas ocasiones que, por supuesto, compartimos las preocupaciones de seguridad de Estados Unidos respecto al Ártico, esto es algo que queremos resolver en estrecha cooperación", dijo Rasmussen.

Como parte del compromiso con Washington, se espera que la OTAN refuerce sus actividades en el Ártico. Dinamarca y Groenlandia podrían además renegociar con la administración Trump un tratado de 1951 sobre el despliegue de tropas estadounidenses en la isla.