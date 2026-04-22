El alto comisionado de DDHH de la ONU se reúne con familiares de desaparecidos en México

Volker Türk, el alto comisionado de la ONU para derechos humanos, se reunió este martes con familiares de desaparecidos en México entre reclamos de otros activistas que pidieron ser escuchados ante lo que denuncian como una "crisis".

El representante del organismo mundial realiza esta semana una visita de trabajo para sostener encuentros con defensores de derechos humanos, algunas víctimas y autoridades mexicanas, entre ellas la presidenta Claudia Sheinbaum.

"Es difícil encontrar las palabras para describir mis conversaciones hoy en México con los familiares de personas desaparecidas", señaló Türk en un breve mensaje publicado en la red social X.

Un grupo de familiares de desaparecidos se reunió con el diplomático. Sin embargo, esto provocó protestas de otros activistas que no pudieron ingresar al encuentro por falta de espacio.

"El que nos segreguen, el que nos discriminen, eso también es parte de la crisis humanitaria que está sufriendo México", dijo a la AFP, Vanessa Gómez, familiar de un desaparecido.

Volk salió del encuentro en medio de algunos gritos de activistas.

La visita se produce luego de que a inicios de abril un grupo de expertos en derechos humanos de la ONU emitiera un duro informe donde pide a México "prevenir, investigar, castigar y erradicar" las desapariciones forzadas.

Sheinbaum cuestionó las conclusiones del informe con el argumento de que se trata de casos de 2009 a 2017 y que los expertos ignoraron las acciones emprendidas en materia de derechos humanos por los gobiernos de izquierda, en la presidencia desde 2018.

El encuentro de Türk con la mandataria está previsto para este miércoles. Durante esa jornada, el diplomático ofrecerá una rueda de prensa.

Las conclusiones de los expertos de la ONU se conocieron una semana después de que el gobierno presentara un informe que contabiliza más de 130.000 desaparecidos en el país.