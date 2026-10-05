El alcalde de Guayaquil es trasladado de la cárcel a un hospital en Ecuador

El alcalde opositor de Guayaquil, el principal puerto de Ecuador, fue trasladado el viernes desde una cárcel de máxima seguridad a un hospital a causa de una afección en la vesícula, informó el organismo que administra las prisiones (SNAI).

Aquiles Álvarez recibió en agosto dos sentencias de siete y tres años de cárcel por comercialización ilegal de combustible y por el incumplimiento en el uso de un dispositivo electrónico de vigilancia.

De 42 años y duro crítico del gobierno, Álvarez está en prisión desde febrero. Con él son seis los alcaldes detenidos por presunta corrupción antes de las elecciones municipales de noviembre.

El alcalde de Guayaquil, la ciudad más poblada de Ecuador, llegó en ambulancia a un hospital de Guayaquil, adonde ingresó caminando y esposado. Lucía delgado.

"Finalmente pudieron traerlo a Aquiles luego de tanta insistencia y tantos reclamos. Me apena mucho que hayan tenido que esperar a que él se tenga que poner nuevamente mal", dijo a la prensa Fiorella Ycaza, esposa del alcalde.

Está previsto que Álvarez sea operado la noche de este viernes.

Militares custodian las afueras de la clínica en medio de las consignas de sus seguidores.

Álvarez fue elegido en 2023 para un período de cuatro años.

Personal médico de la cárcel de máxima seguridad El Encuentro determinó que Álvarez "requiere atención médica especializada" para "el tratamiento de una afección en la vesícula", señaló el SNAI.

En julio, Álvarez fue llevado a un hospital debido a la misma condición, pero rechazó una operación, según autoridades del gobierno.

Álvarez ganó la alcaldía de Guayaquil en alianza con el movimiento Revolución Ciudadana del exmandatario socialista Rafael Correa (2007-2017).

La esposa de Álvarez postula para la alcaldía del puerto ecuatoriano.