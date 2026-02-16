El acusado de la matanza en la playa australiana de Bondi comparece en una corte por video

Naveed Akram, acusado de la matanza de 15 personas en la playa australiana de Bondi, compareció el lunes ante una corte de Sídney por video, en su primera audiencia pública.

Akram y su padre Sajid supuestamente atacaron una celebración del janucá judío en diciembre, en la peor matanza masiva en tres décadas en el país.

El hombre de 24 años fue acusado de terrorismo y 15 cargos de asesinato. Sajid fue abatido a tiros por la policía durante el ataque.

Apareció unos cinco minutos por enlace de video desde prisión, según un comunicado de la corte.

Akram vistió un jersey verde durante la audiencia, que abordó principalmente asuntos técnicos como la supresión de la identificación de algunas víctimas, indicaron medios locales.

Informaron que dijo solo una palabra -"sí"- cuando el juez le preguntó si había escuchado una discusión sobre la extensión de las órdenes de supresión.

Fuera de la corte, su abogado Ben Archbold afirmó que su cliente enfrenta "condiciones muy onerosas", según la televisión ABC.

Indicó además que es muy temprano para decir si Akram se declarará culpable.