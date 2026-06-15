El acuerdo entre Irán y EEUU supone una "catástrofe" para Israel, según analistas

El acuerdo entre Estados Unidos e Irán para poner fin a la guerra en Oriente Medio constituye un importante revés estratégico para Israel y pone de manifiesto su debilitada influencia en Washington, señalan analistas israelíes.

Aunque aún no está completo y se esperan negociaciones sobre algunos puntos espinosos en un plazo máximo de 60 días, su marco preliminar ya genera inquietud en Israel.

Los analistas entrevistados por la AFP consideran que el pacto consolida los avances iraníes, al tiempo que aplaza el asunto más sensible para Israel: su seguridad.

Según Danny Citrinowicz, que trabajó en el servicio de inteligencia militar israelí, el pacto anunciado el lunes equivale a una "catástrofe política y de seguridad para el Estado de Israel".

También supone un revés para el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu, que aspiraba a llegar a las elecciones de octubre presentándose como el artífice de las victorias frente a Hamás, Hezbolá y Teherán.

"El principal problema de este acuerdo es que las cuestiones importantes para Israel, como las relacionadas con el programa nuclear, quedan aplazadas a un futuro del que no sabemos nada", señaló Sima Shine, exresponsable del servicio de inteligencia israelí y especialista en Irán en el Instituto de Estudios de Seguridad Nacional (INSS).

Estados Unidos e Israel lanzaron una ofensiva conjunta contra Irán el 28 de febrero. Netanyahu estaba decidido a derrocar a los dirigentes de la república islámica y a desmantelar su programa nuclear y de misiles balísticos, que considera "amenazas existenciales" para los israelíes.

Para Citrinowicz, el resultado del conflicto hace improbable que cualquier futuro presidente estadounidense se arriesgue a emprender de nuevo una acción militar contra Irán.

"Al final del día, Irán sale más fuerte, e Israel no tiene capacidad para influir en las decisiones del presidente estadounidense", sostuvo el analista.

- Revés para el "señor Irán" -

El presidente estadounidense, Donald Trump, criticó a Netanyahu por lanzar ataques en Líbano que amenazaron con descarrilar el acuerdo final apenas unas horas antes de su anuncio.

"Es un tipo muy difícil", dijo Trump sobre Netanyahu. "Debería estar muy agradecido con nosotros por lo que hicimos, porque si Irán tuviera un arma nuclear, Israel no duraría dos horas", añadió.

Netanyahu aún no ha reaccionado públicamente al acuerdo, pero su aliado de coalición, el ministro de Seguridad Nacional Itamar Ben Gvir, afirmó que Israel no es "parte" del "acuerdo de Trump".

"Es un acontecimiento muy, muy, muy negativo para Israel, y para Netanyahu en particular, que era el 'señor Irán'", señaló Citrinowicz, en referencia al largo historial de antagonismo del primer ministro con la república islámica.

"El 'señor Irán' se queda ahora con un acuerdo que apenas aborda los asuntos que son importantes para Israel".

- "Escasa capacidad de presión" -

Los analistas consultados señalaron también lo que consideran una erosión de la influencia de Israel en Washington.

"Trump no solo ignoró a Israel, sino que decidió en su lugar, sin consultarlo ni siquiera avisarle", afirmó Michael Horowitz, un analista de seguridad independiente y experto en las relaciones entre Estados Unidos e Israel.

"Se ve claramente quién dirige y quién tiene la última palabra en este asunto".

Para Michael Milshtein, experto en asuntos militares israelíes, el acuerdo deja a Israel en una posición más débil que antes de la guerra.

Según él, lo único que puede hacer Israel es aceptar el alto al fuego e intentar influir en los detalles, sobre todo en lo relativo al programa nuclear iraní.

"Netanyahu nos condujo a un punto en el que disponemos de muy escasa capacidad de presión", apuntó.

"Parece que hoy estemos obligados a aceptar cualquier acuerdo con Irán y anticipo que muy pronto será con Líbano y, finalmente, con Gaza", afirmó Milshtein, en referencia a otros dos frentes donde operan fuerzas israelíes.