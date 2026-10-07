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El 7 de octubre de 2023 fue “el día más doloroso para el Estado de Israel”, embajador Cohen

El 7 de octubre de 2023 fue “el día más doloroso para el Estado de Israel”, embajador Cohen
EVELYN GONZÁLEZ | Mattanya Cohen, embajador de Israel en Panamá, reflexiona sobre la masacre terrorista del 7 de octubre de 2023 y sobre las amenazas crecientes sobre el Estado de Israel.
El 7 de octubre de 2023 fue “el día más doloroso para el Estado de Israel”, embajador Cohen
AFP | Doscientos cincuenta israelíes fueron secuestrados el 7 de octubre de 2023. Cincuenta fueron asesinados en cautiverio. MAGALI COHEN / Hans Lucas via AFP
El 7 de octubre de 2023 fue “el día más doloroso para el Estado de Israel”, embajador Cohen
AFP | Destrucción en un kibutz, al sur de Israel. LAETITIA NOTARIANNI / Hans Lucas via AFP
El 7 de octubre de 2023 fue “el día más doloroso para el Estado de Israel”, embajador Cohen
SHLOMI AMSALEM | Apoyo y solidaridad con familiares.
James Aparicio
07 de octubre de 2026

Se cumplen tres años de los ataques terroristas del 7 de octubre de 2023. Seis mil terroristas de Hamás, la Yihad Islámica e inclusive civiles gazatíes se lanzaron contra la población civil en la frontera sur de Israel, los puestos militares y policiales y un festival de jóvenes que abogaban por la paz.

El embajador de Israel en Panamá, Mattanya Cohen, lo calificó como “el día más doloroso, trágico y horrible en la historia del Estado de Israel y del pueblo judío desde el Holocausto”. Advirtió que el asesinato de 1,200 niños, jóvenes, ancianos y familias enteras, abrió “una herida nacional” y lamentó que el mundo comience a olvidar la masacre terrorista.

Acusó directamente al régimen islámico de Irán como “la cabeza de la serpiente del terrorismo” que financia y entrena a los grupos terroristas como Hamás, Yihad Islámica y Hezbolá.

“Exigimos al mundo”, insistió el embajador Matty Cohen , “recordar el 7 de octubre de 2023, para que no vuelva a sucederle a Israel ni a ningún otro país”.

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