EEUU y Colombia realizarán acciones militares conjuntas en la lucha antidrogas

Colombia autorizó a Estados Unidos para realizar operaciones militares conjuntas en "su lucha" contra el narcotráfico, afirmó este miércoles en Panamá el secretario de Defensa estadounidense, Pete Hegseth.

El anuncio de esta cooperación marcó el ingreso formal del nuevo gobierno del ultraderechista Abelardo de la Espriella al Escudo de las Américas, una coalición antidrogas integrada por una veintena de países de América Latina y el Caribe, liderada por el presidente estadounidense Donald Trump.

"A través del recién inaugurado presidente (...), Colombia ya ha solicitado que el Departamento de Guerra se una a Colombia en su lucha contra el narcoterrorismo, autorizando operaciones militares conjuntas", señaló Hegseth, el jefe del Pentágono.

El nuevo presidente ha prometido enfrentar "sin tregua al narcoterrorismo" y descartó cualquier negociación de paz con los grupos armados que han sumido al país sudamericano en su peor crisis de violencia en la última década.

Washington tiene previsto destinar 1.000 millones de dólares para invertir en seguridad en Colombia, el mayor productor de cocaína del mundo. Estados Unidos es, a su vez, el principal consumidor.

Colombia alberga a unos 25.000 intengrantes de grupos armados ilegales, que se financian del narcotráfico, la minería ilegal y la extorsión, según un informe de la Fundación Ideas para la Paz.

- Escudo de las Américas -

El acuerdo para ingresar al Escudo de las Américas fue formalizado el miércoles, durante un evento en Panamá, por el secretario Hegseth y el ministro de Defensa, Jorge Mora, que firmaron un memorando de entendimiento para la adhesión de Colombia en compañía del senador republicano Bernie Moreno.

La decisión "reafirma el compromiso de Colombia con una respuesta hemisférica coordinada frente al terrorismo, el narcotráfico, el crimen organizado transnacional y las demás amenazas que afectan la seguridad, la estabilidad y la prosperidad" de la región, dijo el Ministerio de Defensa en un comunicado.

El acuerdo representa un giro en las relaciones diplomáticas entre ambos países, tras los constantes choques que el expresidente izquierdista Gustavo Petro mantuvo con Trump.

La llegada de De la Espriella al poder recompuso la alianza entre Colombia y Estados Unidos, que por años han sido los mayores aliados militares de la región contra el narcotráfico y las guerrillas de izquierda.

En las dos últimas décadas ambos países desplegaron el Plan Colombia y el Plan Patriota, ofensivas a las que Estados Unidos destinó miles de millones de dólares y debilitaron a los grupos rebeldes, pero no frenaron el tráfico de cocaína.

- Abandonar la CPI -

Bogotá y Washington también cooperan en operaciones contra el narcotráfico en altamar.

Sin embargo, Hegseth aseguró que el Escudo de las Américas por fin "va a desmantelar" a esas organizaciones, a las que Trump designó como terroristas.

La alianza reúne a países como Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Honduras y Perú, con gobiernos de derecha.

"La administración Trump sabe que un patio trasero más seguro significa un hogar más seguro", sostuvo el funcionario.

"Están a punto de encontrarse con un nuevo sheriff en la ciudad", agregó desde Panamá, país al que Trump amenazó con recuperar el canal interoceánico bajo el argumento de que estaba controlado por China.

En medio de esas presiones, la justicia panameña anuló el contrato de operación de dos puertos a una empresa hongkonesa.

Estados Unidos dio un vuelco en su política antidrogas al iniciar, hace casi un año, una campaña sin precedentes de bombardeos contra supuestas narcolanchas.

La ofensiva comenzó en el Caribe y se amplió al Pacífico. Ha causado unos 215 muertos en unos 53 ataques, según un conteo de la AFP.

Hegseth aseguró que esos bombardeos provocaron una "caída récord" en el tránsito de dichas embarcaciones.

Juristas internacionales y organizaciones de defensa de los derechos humanos denuncian esos ataques como ejecuciones extrajudiciales.

En ese marco, el secretario alentó a los miembros de la coalición antidrogas a abandonar la CPI, con facultades para juzgar esas muertes.

La CPI es una "amenaza" y por eso "animo encarecidamente" a los países de la coalición a "abandonar" este organismo", instó.