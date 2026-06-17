EEUU y Bolivia firman su primer acuerdo antidrogas en casi dos décadas

Estados Unidos capacitará y equipará a Bolivia en la lucha antidrogas tras casi dos décadas de relaciones bilaterales rotas, informó este martes la embajada estadounidense en La Paz.

En 2008, Evo Morales, entonces presidente de Bolivia, tercer productor de cocaína del mundo, rompió relaciones con Estados Unidos y expulsó del país a su agencia antidrogas, la DEA.

El presidente boliviano, Rodrigo Paz, dio un golpe de timón a la política exterior del país, tras 20 años de gobiernos de izquierdas, con un acercamiento a Washington y los organismos multinacionales de crédito.

"Estados Unidos colaborará estrechamente con el Gobierno boliviano para proporcionar formación, equipamiento y otro tipo de apoyo" con el objetivo de investigar, interceptar y desmantelar redes del narcotráfico, perseguir delitos financieros y aumentar la transparencia en la policía y el sistema de justicia, dijo la embajada en un comunicado.

Washington se comprometió a entregar 20 millones de dólares para esta estrategia, que será dirigida por la oficina de Asuntos Antinarcóticos y Aplicación de la Ley (INL) del Departamento de Estado.

Aunque ambos países han expresado sus intenciones de restablecer relaciones diplomáticas de alto nivel, aún no reponen embajadores.

La oficina antinarcóticos DEA no abrió oficialmente sus oficinas en el país, aunque La Paz ha reconocido que su personal brinda cooperación.

Bolivia forma parte de la reciente iniciativa Escudo de las Américas, una coalición de países aliados de la administración de Donald Trump, que la lidera, para combatir el crimen organizado internacional.