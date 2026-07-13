EEUU supera récords de temperatura en el norte y oeste por una ola de calor

Una ola de calor azota las Montañas Rocosas y las llanuras del norte de Estados Unidos, donde el domingo se superaron récords históricos de temperatura en varios lugares.

En Salt Lake City, capital de Utah (oeste), y en Billings, la ciudad más grande de Montana (norte), el termómetro alcanzó los 43 °C, según datos preliminares de los servicios meteorológicos estadounidenses.

Se trata de récords para estas dos localidades desde que comenzaron los registros, hace más de 150 años. Hasta ahora, el termómetro solo había subido a 41,6 ºC y 42 °C, respectivamente.

Esta "ola de calor peligrosa" continuará y "alcanzará su punto máximo para el martes", advirtieron los servicios meteorológicos estadounidenses (NWS).

Aunque la mayoría de los edificios en Estados Unidos cuentan con sistemas de aire acondicionado y refrigeración, las olas de calor causan más muertes en el país que los huracanes y las inundaciones.

Estas altas temperaturas amenazan la salud de las personas más vulnerables y también podrían dificultar la lucha contra los grandes incendios que actualmente asolan Colorado y Utah.

Esta ola de calor sigue a una anterior que asfixió el este de Estados Unidos a principios de julio, elevando el termómetro a cerca de los 40 °C en algunas ciudades como Nueva York y Filadelfia.

En todo el mundo, las olas de calor se están volviendo más intensas y frecuentes debido al cambio climático, causado principalmente por la quema de carbón, petróleo y gas.