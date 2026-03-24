EEUU podrá deportar a Costa Rica a unos 25 migrantes extranjeros por semana

Estados Unidos podrá deportar a Costa Rica unos 25 migrantes de terceros países por semana, según un acuerdo firmado este lunes en San José por Kristi Noem, enviada especial de Washington para una alianza de seguridad en América Latina.

Costa Rica ya había recibido a unos 200 migrantes de Asia y Europa del Este hace un año, lo que generó fuertes críticas de organismos de derechos humanos porque estuvieron encerrados durante varios meses en un albergue remoto en la frontera con Panamá.

"Se estima que podrían trasladarse hasta 25 personas por semana", según el convenio suscrito por la saliente secretaria de Seguridad Nacional, una de las principales figuras de la ofensiva del gobierno de Donald Trump contra la inmigración.

El acuerdo fue firmado por Noem con el presidente de Costa Rica, Rodrigo Chaves, junto a la mandataria electa, Laura Fernández, quien lo sustituirá a partir del 8 de mayo.

"Estamos muy orgullosos de contar con socios como el presidente (Chaves) y Costa Rica que trabajan con nosotros para garantizar que las personas que están en nuestro país ilegalmente tengan la oportunidad de regresar a sus países de origen", dijo Noem en un video distribuido por el gobierno costarricense.

Según Chaves, con este acuerdo Costa Rica "una vez más" se muestra "como un aliado de los Estados Unidos en las cosas que importan en el hemisferio".

Un comunicado de prensa oficial no precisa en qué condiciones o dónde serán mantenidos los migrantes, pero señala que recibirán "una condición legal temporal mientras se define su situación".

"Es un convenio voluntario, nosotros podríamos bajo este protocolo rechazar a quien sea, no aceptar nacionalidades específicas, pero colaborar dentro del marco de los derechos humanos de nuestro país", afirmó Chaves.

Noem llegó a Costa Rica tras visitar República Dominicana y Honduras, donde se reunió con los mandatarios de esos países, Luis Abinader y Nasry Asfura, respectivamente, para hablar de seguridad, en el marco de la iniciativa de Trump, conocida como "Escudo de las Américas".

"Costa Rica será un socio fundamental y líder en este escudo que garantizará que nuestros países vecinos aborden juntos nuestros desafíos, también nuestra seguridad y amenazas juntos", agregó Noem.

A principios de marzo, Noem fue despedida como secretaria de Seguridad Nacional por Trump, que le asignó coordinar esta alianza, que sellaron en una cumbre en Florida a la que acudieron los presidentes de Costa Rica, Honduras, El Salvador, Argentina, Panamá y Ecuador, entre otros.