EEUU persigue un petrolero en el Caribe en medio de presiones al crudo venezolano

Estados Unidos inició el domingo la persecución en aguas del Caribe de otro petrolero presuntamente sancionado, dijo a la AFP un alto funcionario, cuando Washington aumenta la presión contra tanqueros de crudo relacionados con Venezuela.

El presidente Donald Trump anunció el 16 de diciembre un bloqueo de "buques petroleros sancionados" que navegan hacia y desde costas venezolanas, exigiendo la devolución de activos estadounidenses supuestamente robados por este país sudamericano rico en petróleo.

Washington ha desplegado en el Caribe una flota de naves de guerra en el contexto de lo que ha defendido como una operación contra el narcotráfico, si bien Caracas señala que se trata de una campaña de presión para derrocar al presidente Nicolás Maduro.

La "persecución activa" iniciada el domingo por la Guardia Costera ocurre un día después de que la misma fuerza incautara en esas aguas un segundo buque sospechoso de transportar petróleo venezolano sujeto a sanciones.

"Los guardacostas de Estados Unidos están en persecución activa de un navío sancionado que participa de la evasión ilegal de sanciones por parte de Venezuela. Iza una bandera falsa y es objeto de una orden de incautación judicial", afirmó a la AFP un funcionario estadounidense bajo anonimato, confirmando reportes de prensa.

Más temprano, la nave fue identificada por medios estadounidenses como el petrolero Bella 1, bajo sanciones estadounidenses desde 2024 por sus vínculos con Irán y el grupo proiraní libanés Hezbolá.

Según el sitio TankerTrackers, estaba en ruta hacia Venezuela y no llevaba carga.

Las fuerzas estadounidenses se aproximaron al navío durante la noche del sábado e intentaron interceptarlo, reportó el diario The New York Times, que citó funcionarios no identificados. Sin embargo, siguió su rumbo.

- Zarpa un petrolero de Chevron -

Estas intervenciones se producen mientras Trump afirma que Venezuela utiliza el petróleo, su principal recurso, para financiar "el narcoterrorismo, la trata de personas, los asesinatos y los secuestros".

Entre los dos cargueros que Washington ha retenido está el Centuries, interceptado el sábado por guardacostas durante una operación calificada por Caracas de "robo y secuestro".

Una revisión de la AFP determinó que el Centuries no aparecía en la lista del Departamento del Tesoro de Estados Unidos de empresas e individuos sancionados.

"El tanquero contiene petróleo de la sancionada PDVSA (la petrolera pública venezolana)", justificó entonces en la red social X la portavoz de la Casa Blanca, Anna Kelly.

Según ella, el buque navega bajo "bandera falsa y forma parte de la flota fantasma venezolana para traficar con petróleo robado y financiar el régimen narcoterrorista de Maduro".

Al mismo tiempo, la gigante Chevron envió un petrolero no sancionado desde Caracas a Estados Unidos, confirmó el domingo la vicepresidenta venezolana, Delcy Rodríguez, sin mencionar los barcos interceptados por Washington.

"Un buque de la empresa estadounidense Chevron ha zarpado de nuestro país con petróleo venezolano a bordo con destino a Estados Unidos, en estricto cumplimiento de la normativa y de acuerdo con los compromisos adquiridos por nuestra industria petrolera", aseguró la funcionaria en Telegram.

Chevron obtuvo este año una nueva licencia para extraer crudo en Venezuela, lo que representa alrededor del 10% de la producción del país.

"Venezuela siempre ha sido, y seguirá siendo, respetuosa con la legalidad nacional e internacional", prosiguió la vicepresidenta.

Caracas niega cualquier implicación en el tráfico de drogas y asegura que Washington busca derrocar a Maduro para apoderarse de sus reservas petroleras.