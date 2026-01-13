EEUU hizo pasar un avión militar como civil para ataques contra embarcaciones, según The New York Times

El Pentágono hizo pasar un avión militar como un avión civil para llevar a cabo su primer ataque contra una presunta embarcación de contrabando de drogas el año pasado, que causó la muerte de 11 personas, informó The New York Times este lunes.

La supuesta acción violaría las leyes internacionales de conflicto armado, que prohíben a los combatientes "fingir estatus civil para engañar a los adversarios (...) un crimen de guerra llamado 'perfidia'", según el Times.

El ataque estadounidense fue anunciado por el presidente Donald Trump en una publicación en redes sociales del 2 de septiembre de 2025, en la que afirmó que los objetivos eran miembros de la organización criminal Tren de Aragua "operando bajo el control de Nicolás Maduro, responsables de asesinatos masivos, tráfico de drogas, trata de personas y actos de violencia y terror".

El avión fue pintado para parecer un avión civil, y su armamento fue ocultado dentro del fuselaje en lugar de transportarse de manera visible bajo las alas, informó el diario.

La Casa Blanca confirmó que un almirante estadounidense, actuando bajo la autoridad del secretario de Defensa Pete Hegseth, ordenó una operación militar de "doble impacto", que atacó la embarcación dos veces.

"Dos sobrevivientes del ataque inicial luego parecieron hacer señas" al avión encubierto mientras se aferraban a los restos de la embarcación, antes de que el ejército los matara en un segundo ataque, informó el Times.

Otros aviones reconociblemente militares, incluidos drones MQ-9 Reaper, se han utilizado en los ataques contra embarcaciones desde entonces.

Al menos 107 personas han muerto en al menos 30 ataques desde septiembre, de los cuales 19 ocurrieron en el Pacífico oriental, seis en el Caribe y cinco en lugares desconocidos.

The New York Times informó que el Congreso ha planteado preguntas sobre la "perfidia" durante sesiones informativas a puerta cerrada con líderes militares, pero aún no ha habido discusiones públicas sobre el asunto clasificado.