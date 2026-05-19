EEUU elude asumir responsabilidad por ataque a escuela en Irán

Un alto comandante de las fuerzas estadounidenses en Oriente Medio eludió el martes asumir la responsabilidad por un ataque contra una escuela en Irán que dejó 155 muertos el primer día de la guerra, y afirmó que se sigue investigando lo ocurrido.

El almirante Brad Cooper, jefe del mando militar responsable de las operaciones en Oriente Medio (Centcom), dijo ante un comité del Congreso que la escuela estaba en una base de misiles de crucero de los Guardianes de la Revolución iraní, el ejército ideológico de la república islámica, lo cual hacía "más compleja la investigación".

El ataque del 28 de febrero causó la muerte de 73 niños, 47 niñas, 26 maestros, siete padres, un conductor de autobús escolar y otro adulto en la ciudad sureña de Minab, de acuerdo con medios estatales iraníes.

Cooper respondió a preguntas del congresista demócrata Adam Smith, miembro de mayor rango del Comité de Servicios Armados de la Cámara de Representantes, quien cuestionó que Estados Unidos no asumiera la responsabilidad pese a precedentes similares.

Cooper prometió compartir los resultados de la investigación cuando estuviera concluida.

Según The New York Times, la escuela fue alcanzada por un misil de crucero Tomahawk estadounidense, un arma de la que Irán no dispone. CNN también informó que Estados Unidos fue responsable del ataque.

AFP no ha podido acceder al lugar para verificar de forma independiente los detalles difundidos por los medios iraníes.

Israel ha negado de forma constante cualquier implicación en el ataque.

Funcionarios estadounidenses, incluidos mandos militares, reiteraron que sus fuerzas no atacan a civiles.