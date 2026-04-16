EEUU asegura que mató a tres personas en otro ataque a presuntas narcolanchas

Estados Unidos dijo el miércoles que mató a tres personas en un ataque contra una presunta embarcación del narcotráfico en el Pacífico oriental, el quinto de este tipo en la última semana.

El Comando Sur, responsable por las fuerzas de Washington en la región, afirmó en X que llevó a cabo un ataque letal "contra una embarcación operada por organizaciones designadas como terroristas", sin nombrar al supuesto grupo.

Durante esta acción murieron tres "narcoterroristas", agregó.

Al menos 177 personas han muerto, incluidas las reportadas este miércoles, en ataques similares desde septiembre, cuando Estados Unidos lanzó una ofensiva en aguas del Caribe y el Pacífico, según un recuento de la AFP.

El gobierno del presidente Donald Trump, que se declaró en guerra contra lo que denomina "narcoterroristas" en América Latina, no ha aportado pruebas de que las embarcaciones que tiene como objetivo estén involucradas en el tráfico de drogas.

Expertos en derecho internacional y grupos de derechos humanos señalan que los ataques probablemente constituyen ejecuciones extrajudiciales, ya que aparentemente han tenido entre sus blancos a civiles que no representan una amenaza inmediata para Estados Unidos.