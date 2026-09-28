Dos muertos y 14 desaparecidos por la avalancha en una montaña de Nepal

Al menos dos personas murieron y 14 están desaparecidas tras una avalancha en la montaña Himlung, en Nepal, informó este lunes una autoridad local, en momentos que los rescatistas retomaron la búsqueda de víctimas.

El campamento base de esta cumbre de 7.216 metros, situada cerca de la frontera con el territorio chino del Tíbet, fue arrasado la mañana del domingo por una avalancha.

"Dos cuerpos fueron encontrados", declaró a la AFP Tul Sing Gurung, presidente de la Asociación Nacional de Guías de Montaña de Nepal.

"La búsqueda continúa por 14 trabajadores de expedición que continúan desaparecidos", agregó.

Un equipo de ocho guías de montaña participa en la operación de búsqueda, dijo Gurung.

El montañista Mingma G Sherpa, quien dirige los operativos, dijo que la misión se ha complicado por las difíciles condiciones meteorológicas.

"Hubiéramos podido salvar vidas pero debido al mal tiempo, llegamos al sitio del accidente por la noche del domingo", publicó en Facebook.

Sherpa indicó que los fallecidos eran guías, mientras que los 14 desaparecidos son personal de cocina que trabajaban en el campamento de expedición.

Inicialmente se había informado de 10 desaparecidos.

La avalancha del domingo es el más reciente desastre natural en golpear a Nepal las últimas semanas.

El país del Himalaya aún se recupera del colapso de un glaciar de alta montaña en la frontera con el Tíbet que arrasó todo a su paso el 26 de agosto.

Murieron más de 1.400 personas y 6.000 siguen desaparecidas, en lo que constituye uno de los peores desastres de la historia de esa nación.