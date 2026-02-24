Dos guardias de seguridad rusos estaban en petrolero abordado por Francia en septiembre

Dos empleados de una compañía de seguridad privada rusa se encontraban en el petrolero perteneciente a la llamada flota fantasma rusa, que Francia abordó en septiembre, indicó este lunes a AFP dos fuentes francesas conocedoras del caso.

La marina francesa abordó a finales de septiembre el Boracay, con bandera de Benín, frente a las costas de la región occidental de Bretaña y se cree que pertenece a la flota fantasma que Moscú usa para eludir las sanciones occidentales contra sus ventas de petróleo.

"Había dos rusos a bordo del Boracay", afirmó a AFP una de las fuentes, que pidió el anonimato, confirmando una información de la cadena estadounidense CNN.

Los dos hombres, entre ellos un expolicía que pasó por la controvertida compañía Wagner, tenían 34 y 40 años y trabajaban para el grupo de seguridad privada ruso Moran Security Group, precisó.

Antiguos oficiales de los servicios de seguridad rusos (FSB) fundaron en 2009 esta empresa, según esta fuente y varios expertos.

Contactada por AFP, Moran no respondió.

Su papel a bordo era "garantizar la protección del buque y, sobre todo, hacer que el capitán respetara estrictamente las órdenes dadas en conformidad con los intereses rusos", y recopilar "información" a lo largo de las costas europeas, afirmó la misma fuente a AFP.

El buque también es sospechoso de estar implicado en los vuelos de drones que perturbaron el tráfico aéreo danés en septiembre, un aspecto del caso sobre el que la justicia no se ha pronunciado. Según las fuentes consultadas por AFP, no existe ninguna prueba por el momento.

El abogado del capitán chino del Boracay, juzgado en Francia este lunes, confirmó la presencia de dos ciudadanos rusos a bordo.

"Había dos ciudadanos de nacionalidad rusa a bordo del barco. Considero que ellos representaban la carga", declaró a AFP Henri de Richemont, precisando que no se trataba de "marinos".

"Mi cliente no tiene nada que ver con esta presencia. No es él quien pone a los rusos a bordo de su buque", agregó, indicando que su cliente, que se encuentra actualmente en el mar, no acudirá a la vista.

Las autoridades francesas detuvieron temporalmente al capitán del petrolero y a su segundo de a bordo antes de permitirles retomar su viaje. La justicia le reprocha haberse negado a obedecer.