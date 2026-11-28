La oenegé Médicos Sin Fronteras (MSF) expresó este sábado su indignación después de que un ataque israelí matara la víspera a dos miembros de su personal en una clínica de Ciudad de Gaza, a quienes Israel acusó de ser "terroristas" de Hamás.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) también condenó este ataque en el territorio palestino devastado por dos años de guerra, donde Israel y Hamás se acusan mutuamente de violar el alto el fuego acordado en octubre de 2025.

"Estamos consternados e indignados por el asesinato de dos de nuestros compañeros, ambos guardias de seguridad, en un ataque israelí contra una de nuestras clínicas en Gaza", reaccionó MSF en X, que eleva a un total de 17 el número de trabajadores de la organización muertos en la Franja de Gaza.

"Nuestras instalaciones estaban claramente identificadas con los logotipos de MSF, y su ubicación había sido comunicada al ejército israelí, que la conocía", añadió la organización.

Las fuerzas armadas israelíes anunciaron durante la noche en Telegram que habían "atacado y eliminado a dos terroristas en la ciudad de Gaza que también trabajaban para la organización internacional MSF" y "desempeñaban funciones de guardias de seguridad en una clínica" gestionada por la ONG.

Identificaron a los dos fallecidos como Ahmad Abu Hasira y Moaz Sobh, y presentaron a este último como el comandante de un grupo de artillería de la organización islamista palestina.

Los allegados de Hasira rechazaron esta versión y el sábado llevaron su cuerpo por las calles de Gaza durante el cortejo fúnebre.

"Era un civil desarmado, sin ningún vínculo con una facción política ni con una organización militar de la Franja de Gaza. Fue atacado mientras ejercía su trabajo", declaró a la AFP uno de sus allegados, que también se llama Ahmad Abu Hasira.

"Pedimos a la comunidad internacional que actúe para poner fin a esta criminalidad persistente, a los asesinatos diarios y al derramamiento de sangre", añadió.

- Ataques "escandalosos" -

"Los ataques contra los centros sanitarios, el personal sanitario y los trabajadores humanitarios en Gaza son escandalosos e inaceptables", denunció en X el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus.

El ejército israelí afirmó que su ataque no iba dirigido contra un hospital y que no había dañado ninguna infraestructura médica.

MSF había declarado anteriormente que se tomaba en serio las acusaciones de las autoridades israelíes según las cuales algunos miembros de su personal tendrían vínculos con el "terrorismo".

La organización había precisado que "nunca emplearía a sabiendas a personas que participaran en actividades militares" y que aplicaba rigurosos procedimientos de selección de su personal.

Pese al alto el fuego teóricamente vigente, el ejército israelí lleva a cabo ataques periódicos en el territorio y afirma que tienen como objetivo a combatientes de Hamás.

El Gobierno saliente de Benjamin Netanyahu había prometido que, pese a la tregua, seguiría persiguiendo a los participantes en el ataque de Hamás contra Israel del 7 de octubre de 2023, que desencadenó la guerra en Gaza.

Más de 1.650 palestinos han muerto desde el inicio del alto el fuego, según un recuento de la AFP basado en datos del Ministerio de Salud de Gaza, que opera bajo la autoridad de Hamás y cuyas cifras consideran fiables las Naciones Unidas.

En el mismo periodo, el ejército israelí ha contabilizado la muerte de siete soldados y un contratista civil.