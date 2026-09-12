Documental israelí sobre ataques a civiles en Gaza gana premio especial del jurado en Venecia

El documental "NAZA", realizado por los periodistas israelíes Yuval Abraham y Rachel Szor, sobre los ataques contra civiles palestinos en la Franja de Gaza, ganó este sábado el premio especial del jurado en la Mostra de Venecia.

Abraham y Szor, dos de los cuatro autores del oscarizado "No Other Land" (2024), muestran el testimonio de 24 miembros de las fuerzas israelíes que describen cómo llevaban a cabo bombardeos contra civiles palestinos en Gaza a partir de dispositivos creados con inteligencia artificial.

"En la película mostramos cómo pueden usar un programa espía para abrir los teléfonos de las personas en el edificio y escuchar realmente lo que está sucediendo: los últimos momentos de los niños, las mujeres, los hombres que van a ser bombardeados", explicó Szor a AFP hace unos días.

El título de la cinta, "NAZA", hace referencia al eufemismo que utilizan los servicios de inteligencia israelíes para indicar el número de civiles que probablemente fallecerán en el bombardeo.

"Los oficiales de inteligencia israelíes con los que hablamos nos explicaron cómo esta matanza masiva es sistémica", dijo Abraham al recibir el premio.

"No es por accidente, sino el fruto de una estrategia deliberada. Actos homicidas y políticos basados en la deshumanización total de los palestinos", añadió, rindiendo homenaje a los periodistas palestinos que permitieron documentar y dar a conocer estos hechos. "Más de 200 de ellos fueron asesinados por Israel", recordó.

Abraham, quien dijo que habían recibido amenazas, también afirmó que era "especialmente importante" para él y para Szor que "los israelíes vean esta película". "Es nuestro país el que comete estos crímenes", afirmó.

El ejército israelí rechazó "categóricamente" estas acusaciones y aseguró que está realizando "esfuerzos sin precedentes para reducir lo máximo los daños causados a los civiles".

Los bombardeos israelíes en Gaza han causado al menos 73.658 muertos palestinos desde octubre de 2023, según el Ministerio de Sanidad de Gaza, controlado por Hamás, cuyas cifras la ONU considera fiables.

La ofensiva contra el territorio se produjo tras un ataque de milicianos de Hamás contra Israel el 7 de octubre de 2023, que causó la muerte de 1.221 personas, según un recuento de AFP basado en cifras oficiales israelíes.