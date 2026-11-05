Doce vuelos afectados por nuevas alertas de bomba en Europa

Una serie de falsas alertas de bomba perturbaron este jueves el tráfico aéreo europeo por tercera vez esta semana, lo que llevó a que varios vuelos tuvieran que ser desviados, especialmente los que partían de Italia con destino a Bulgaria o a la República Checa.

Al mediodía del jueves, doce vuelos habían sido objeto de alertas de bomba, indicaron varias autoridades y aerolíneas. Todos los vuelos aterrizaron con seguridad, confirmaron las autoridades.

Estas alertas de bomba, cuya procedencia y motivaciones aún se desconocen, se inscriben en un contexto de recrudecimiento de los ataques híbridos en Europa, a veces vinculados por las autoridades o los investigadores con Rusia o Irán.

El jueves en la mañana, tres aviones de la aerolínea Ryanair, procedentes de Madrid, Copenhague y Londres-Stansted con destino a Sofía, fueron objeto de falsas alertas de bomba, confirmó a la AFP una portavoz del Ministerio búlgaro de Transportes.

Dos aparatos aterrizaron en Sofía, su destino previsto, mientras que el tercero, procedente de Londres-Stansted, fue desviado al aeropuerto de Plovdiv, al este de la capital.

En la República Checa se recibió "una amenaza que señalaba la presencia de artefactos explosivos improvisados a bordo de cuatro aviones con destino a Praga", indicó la policía checa en X que si bien preparó sus aterrizajes con las medidas pertinentes, consideró que se trataba de amenazas con "poca credibilidad".

En Italia, un vuelo de la compañía Aer Lingus que unía Dublín con Roma fue desviado por la mañana a la base aérea de Évreux, en Francia, anunciaron las autoridades francesas.

En un comunicado, Aer Lingus aseguró que el vuelo EI402 había "aterrizado con total seguridad" y que la compañía trabajaba para trasladar a los pasajeros a su destino final "lo antes posible".

Las otras falsas alertas de bombas fueron reportadas en un vuelo de Finnair de Helsinki a Roma, y un vuelo de Wizz Air de Milán a Varsovia, este último desviado a Viena, informaron las aerolíneas.

El martes de esta semana unos 10 vuelos enfrentaron amenazas similares, en todos los casos resultaron ser falsas pero han forzado al cierre de algunos aeropuertos y la movilización de aviones de la fuerza aérea para resguardar los vuelos comerciales.