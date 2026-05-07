Doce periodistas asesinados en América Latina en 2025, siete en México

Al menos 12 periodistas fueron asesinados en Latinoamérica el año pasado, siete de ellos en México, que se mantiene como uno de los países más peligrosos para ejercer el periodismo en el mundo, informó este miércoles la oenegé Article 19.

Además de los reporteros ultimados, la organización contabiliza en México un periodista desaparecido y ocho intentos de asesinato, seguido por Guatemala, con tres comunicadores asesinados y uno desaparecido, y Honduras, con dos periodistas muertos.

"La violencia letal persiste, es la forma más brutal de censura que podemos encontrar, pero ya no actúa sola, es la punta del iceberg de estructuras cada vez más sofisticadas de silencio", advirtió Leopoldo Maldonado, director regional de Article 19, durante la presentación de un informe anual.

La oenegé documentó también un total de 674 agresiones contra la prensa en cuatro países: México con 451, Guatemala con 91, Honduras con 77 y El Salvador con 55.

Adicionalmente, organizaciones aliadas de Article 19 documentaron 1.200 agresiones en Cuba y Nicaragua el año pasado, resaltó Maldonado.

"La censura ya no se ejerce solamente con golpes o balas, se ejerce también a través de lo que hemos denominado un ambiente hostil, esto es, estigmatización, descrédito, presión acumulada, aislamiento y exilio", agregó el activista.

Citó como ejemplo el caso salvadoreño, donde en un solo año 44 periodistas se vieron forzados a abandonar el país. "No hace falta encarcelar a la prensa cuando el entorno mismo se vuelve imposible para ejercer el periodismo", apuntó Maldonado.

Alertó que otro patrón estructural en los países estudiados es el abuso del poder político y la "instrumentalización de las instituciones", en particular el Poder Judicial, para acallar a los periodistas.

En El Salvador, Cuba y Nicaragua, el 100% de las agresiones documentadas fueron responsabilidad del Estado, mientras que en México los ataques de autoridades representaron 50% del total, detalló el activista.

La organización no mencionó al crimen organizado entre los responsables de las agresiones contra la prensa en México ni en los otros países analizados.