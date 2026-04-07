Dirigente opositora taiwanesa realiza inusual visita a China

La principal dirigente opositora de Taiwán llegó el martes a China en una inusual visita dirigida a crear un clima de "paz" entre las dos partes, en medio de las crecientes presiones de Pekín sobre la isla de gobierno autónomo.

Cheng Li-wun, presidenta del partido Kuomintang (KMT), es la primera líder de su agrupación en visitar China en una década, y ha insistido en encontrarse con el gobernante chino, Xi Jinping, antes de visitar Estados Unidos, principal apoyo de seguridad de Taiwán.

El KMT defiende unas relaciones más cercanas con China, que ve a Taiwán como parte de su territorio y no descarta usar la fuerza para tomarla.

Pero Cheng, quien asumió el mando del KMT en octubre, ha sido acusada por sus críticos de ser demasiado pro China.

La líder del KMT llegó a inicios de la tarde del martes a un aeropuerto de Shanghái, según la agencia noticiosa estatal china Xinhua.

Imágenes de la prensa taiwanesa la mostraron recibiendo un ramo de flores cuando bajó del avión, antes de partir en una caravana de vehículos que al parecer no pasó por la terminal aeroportuaria.

Antes de salir de Taiwán, Cheng dijo a periodistas que la isla "debe hacer todo en su poder para evitar que estalle una guerra".

"Preservar la paz es preservar a Taiwán", expresó Cheng en una conferencia de prensa en la sede del KMT, en Taipéi.

La dirigente política permanecerá seis días en China y realizará visitas a Shanghái, Nanjing y Pekín, donde espera encontrarse con Xi.

Miembros del KMT visitan China con frecuencia para encontrarse con autoridades del país, pero el último presidente del partido en hacerlo fue Hung Hsiu-chu en 2016.