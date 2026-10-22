Detienen en Ecuador a la excandidata presidencial de izquierda Luisa González

La policía de Ecuador detuvo el jueves a la excandidata presidencial de izquierda Luisa González, a quien las autoridades investigaban desde enero por un presunto financiamiento irregular desde Venezuela a su campaña de 2023, cuando resultó electo el mandatario Daniel Noboa.

González pertenece al movimiento político Revolución Ciudadana, afín al expresidente Rafael Correa (2007-2017) que fue inhabilitado para participar en las elecciones de alcaldes y prefectos que se celebrarán en noviembre.

La policía señaló en su canal de Whatsapp que la excandidata "fue aprehendida", sin precisar las razones.

"Apresaron a Luisa González. ¡YA BASTAAA!!!!", escribó en X el expresidente Rafael Correa (2007-2017), prófugo de la justicia ecuatoriana y condenado por corrupción. El exmandatario vive en Bélgica desde que dejó el cargo.

La Fiscalía señaló que este jueves formulará cargos contra tres personas "investigadas por su presunta participación en el delito de #LavadoDeActivos" y escribió en X las iniciales de los detenidos, entre ellos L.M.G.A. que coincide con los nombres y los apellidos de González.

La entidad "investiga presuntas irregularidades en el financiamiento político y el gasto electoral en publicidad durante la campaña presidencial de 2023, por inconsistencias en los aportes y el origen lícito de los recursos", agregó.

Ese año, González perdió en segunda vuelta con 48% de los votos frente a Noboa.

La Fiscalía no ha precisado si se trata de la misma investigación iniciada en enero o de una nueva. En enero las autoridades allanaron la vivienda de González. Entonces, la excandidata negó haber recibido dinero desde Venezuela.

- "Libertad inmediata" -

Gabriela Rivadeneira, presidenta del partido Revolución Ciudadana, pidió en X la liberación de González.

"Luisa González ha sido detenida por el gobierno de Daniel Noboa Azin. Exigimos conocer su paradero y su libertad inmediata", señaló Rivadeneira.

Este año, González intentó inscribir su candidatura para la prefectura de la ciudad de Manabí, histórico bastión de la Revolución Ciudadana, pero esta le fue negada en septiembre por el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) tras una objeción presentada por el partido oficialista ADN y el derechista Creo.

La Revolución Ciudadana, el mayor partido de oposición en Ecuador, ha denunciado obstrucciones del gobierno para participar en las elecciones de alcaldes y prefectos.

La pugna empezó en marzo cuando el partido fue inhabilitado por nueve meses debido a una investigación fiscal por el presunto delito de lavado de activos.

Luego la autoridad electoral decidió adelantar a noviembre las elecciones locales que debían celebrarse en el próximo año, lo que le impidió a la Revolución Ciudadana inscribir a sus candidatos porque la sanción seguía vigente.

El correísmo optó por buscar auspicio en otros partidos. Sin embargo, como ocurrió con González, no todas las candidaturas fueron inscritas por reclamos presentados ante la autoridad electoral.