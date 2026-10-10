Detienen al jefe del partido de las "cucarachas" antes de una manifestación en India

El líder del movimiento de las "cucarachas", punta de lanza de la revuelta estudiantil en India, fue detenido el sábado en Nueva Delhi antes de una manifestación para exigir la dimisión del presidente de la Comisión Electoral, según su partido.

"¡Abhijeet Dipke detenido!", escribió el "Partido del Pueblo de las Cucarachas" (CJP) en las redes sociales, difundiendo imágenes de la escalerilla de un avión del cual se presume que desembarcó Dipke en la capital para unirse a la concentración convocada sin autorización.

Otros dos portavoces de su movimiento también fueron detenidos, añadió el CJP.

Desde hace varias semanas, el opositor Partido del Congreso y el movimiento de las "cucarachas" protestan contra una revisión de las listas electorales que se ha traducido en la eliminación de 130 millones de inscritos, según la prensa.

Esta depuración iniciada el año pasado busca retirar los registros duplicados, personas fallecidas y defraudadores.

Pero sus detractores la acusan de excluir a las minorías, especialmente a los musulmanes, y a las poblaciones más vulnerables, en beneficio del Bharatiya Janata Party (BJP) del primer ministro ultranacionalista hindú Narendra Modi.

La Comisión Electoral (CEI) desmintió cualquier irregularidad en el procedimiento de revisión de las listas electorales.

Este sábado, las fuerzas del orden detuvieron de forma sistemática a todos los que intentaban acercarse Jantar Mantar, el punto de encuentro de la manifestación.

Según el diario The Hindu, más de 5.000 personas fueron detenidas desde primera hora de la mañana.

La policía no ha divulgado ningún recuento de las detenciones.

Al frente de la protesta, el líder de la oposición Rahul Gandhi llamó a la población a no dejarse disuadir por la represión y a continuar con la movilización.

"Sigan manifestándose", lanzó el diputado del Partido del Congreso en las redes sociales. "Señor [primer ministro Narendra] Modi, haga lo que quiera (...), arresten a los dirigentes, arresten a los jóvenes, arréstennos a todos (...): no cederemos"

"Volveremos a hacer lo mismo mañana (...), que llenen las cárceles", abundó un dirigente de las "cucharachas", Ajinkya Shinde, que dio cuenta de 15.000 arrestos.

Por la tarde, se formaron multitud de marchas de manifestantes por la capital, fuera del perímetro prohibido por la policía, según videos difundidos en las redes sociales.