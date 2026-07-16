Detienen a un sacerdote acusado de pederastia en Ciudad de México

Un sacerdote de Ciudad de México acusado de abusar sexualmente de una adolescente fue capturado y acusado formalmente de pederastia, informó este miércoles la fiscalía de la megaurbe.

El detenido es Enrique "N" (por ley se reservan los apellidos), quien el pasado 4 de junio fue denunciado por la madre de una menor de 17 años tras descubrir en el celular de la joven conversaciones de "contenido sexual" con el religioso, detalló un comunicado.

El sujeto es "identificado como sacerdote" y es acusado de haber "obligado a realizar actos de índole sexual en cuatro ocasiones" a la adolescente.

Tras conocerse este caso, la Arquidiócesis Primada de México informó en un comunicado que no fue notificada previamente por las autoridades, pero se declaró dispuesta a colaborar para el "esclarecimiento de los hechos y a la procuración de justicia".

Añadió que abrirá una investigación interna conforme al derecho canónico.

El acusado fue detenido el 9 de julio pasado pero el caso se conoció este miércoles luego de que la fiscalía reunió pruebas para acusarle formalmente de "pederastia agravada".