Detenido por tres meses el dueño del bar escenario del incendio mortal en Suiza

El copropietario del bar suizo que se incendió durante las celebraciones de Año Nuevo provocando 40 muertes fue puesto en prisión preventiva durante tres meses, informó el lunes una fuente cercana al caso.

Jacques Moretti fue detenido después de que él y su esposa, Jessica, copropietarios del bar Le Constellation en la estación de esquí de Crans Montana, fueran interrogados por fiscales del cantón suizo de Valais, en el suroeste del país, el viernes.

Un tribunal cantonal ordenó el lunes que fuera mantenido en detención preventiva durante tres meses, indicó la fuente a AFP.

El incendio se declaró en las primeras horas del día de Año Nuevo, cuando el bar estaba lleno de personas celebrando, y causó la muerte de 40 personas y dejó 116 heridos, la mayoría de ellos adolescentes.

Los Moretti están siendo objeto de una investigación penal y se enfrentan a cargos de homicidio por negligencia, lesiones por negligencia e incendio provocado por negligencia.

Las conclusiones iniciales sugieren que el incendio fue causado por bengalas que prendieron fuego a la espuma insonorizante instalada en el techo del sótano del establecimiento.

También se plantean interrogantes sobre la presencia y accesibilidad de los extintores, así como sobre si las salidas del bar cumplían con la normativa vigente.