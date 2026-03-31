Descubren un gran túnel entre Marruecos y España para transportar hachís

La policía española descubrió en Ceuta, un enclave español fronterizo con Marruecos, un enorme túnel subterráneo de varios niveles, equipado con raíles y vagones que se utilizaban para transportar fardos de hachís entre Marruecos y España.

La operación policial, que duró más de un año, permitió descubrir un "laberíntico narcotúnel" que abastecía de resina de cannabis a toda España e incluso a Europa, precisó el Ministerio del Interior en un comunicado el martes.

En total, se detuvo a 27 personas y se incautaron más de 17 toneladas de droga, en varias operaciones, añadió el ministerio.

"Camuflado detrás de un refrigerador insonorizado de grandes dimensiones, el túnel tenía tres niveles: pozo de descenso, una cámara intermedia para almacenar los fardos y una línea final hacia Marruecos", precisó el ministerio.

El complejo contaba con raíles, vagones, poleas y pequeñas grúas para mover los palés de hachís y estaba oculto bajo un hangar industrial.

Un sistema de bombeo y insonorización permitía que toda la infraestructura funcionara sin levantar sospechas.

Una serie de incautaciones de droga en Ceuta y en Andalucía, en el sur de la España peninsular, había llamado la atención de los investigadores sobre esta amplia red que operaba con sucursales en Galicia, en el noroeste.

La oleada de detenciones culminó con el arresto, en la noche del 26 de marzo, de uno de los dos cabecillas de la red.

Durante los registros se encontraron 1,4 millones de euros en efectivo, además de 17 coches de lujo.

España es una importante puerta de entrada para el tráfico de drogas en Europa debido a su proximidad con Marruecos, uno de los principales productores de cannabis.