La candidata derechista Laura Fernández es la nueva presidenta de Costa Rica, tras arrasar en las elecciones del domingo con su promesa de mano dura contra el narcotráfico, en este país que por años fue considerado uno de los más seguros del continente.

Fernández, politóloga de 39 años, obtuvo el 48,7% de los votos, casi nueve puntos más de los que necesitaba para ganar en primera vuelta, según el conteo del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) del 85% del escrutinio.

Sus propuestas sobre seguridad -que capitalizaron el principal reclamo de los costarricenses- y para reformar los poderes del Estado son vistas por opositores como parte de un plan para consolidar un poder absoluto, al estilo del presidente salvadoreño, Nayib Bukele, primer mandatario en felicitarla.

En una videollamada con su mentor, el presidente Rodrigo Chaves, Fernández le agradeció haber confiado en ella "para ser hoy la presidenta electa de Costa Rica".

Apenas se conocieron los primeros resultados, que ya mostraban una amplia ventaja sobre el socialdemócrata Álvaro Ramos (33,18% de los votos), miles de militantes del Partido Pueblo Soberano se reunieron en sitios emblemáticos del país para festejar.

Caravanas de vehículos con banderas turquesa y fiestas callejeras se organizaron rápidamente en San José y otras ciudades.

Su triunfo afianza a la derecha en Latinoamérica, tras las recientes victorias en Chile, Bolivia y Honduras, y donde este año habrá presidenciales en Brasil y Colombia, actualmente gobernados por la izquierda.

Además, Fernández será la segunda mujer que gobierne Costa Rica, de 5,2 millones de habitantes y uno de los países más estables de la región, tras el mandato de Laura Chinchilla, quien también ganó en primera ronda en 2010.

Costa Rica también eligió este domingo a 57 diputados.

- Modelo Bukele -

Fernández, quien asumirá el 8 de mayo, propone copiar parte de la guerra contra contra las pandillas de Bukele y reformar los poderes del Estado, a los que ella y Chaves acusan de auspiciar la impunidad.

Por ello, aspira a lograr una amplia mayoría legislativa que le permita modificar la Constitución.

Durante el gobierno de Chaves, una figura polarizante, la tasa de asesinatos alcanzó un récord de 17 por 100.000 habitantes.

Siete de cada diez homicidios están ligados al narcotráfico, que convirtió a este país, considerado por décadas uno de los más seguros del continente, en centro logístico y de exportación de drogas, según las autoridades.

Fernández ofrece terminar la construcción de una cárcel inspirada en la megaprisión para pandilleros de Bukele, aumento de penas y estados de excepción en zonas marginales conflictivas.

"Me gusta su proyecto de la cárcel. La violencia explotó porque están tocando a los cabecillas, como sacar a las ratas de las cloacas", justificó Jéssica Salgado, oficinista de 27 años.

"La economía anda bien y Laura va a darle duro a los narcos", señaló por su parte Sileny Fernández, asesora de recursos humanos de 39 años.

- Temor al autoritarismo -

Pero los opositores aseguran que las reformas constitucionales en realidad buscan allanar el regreso de Chaves al poder cuando finalice su mandato de cuatro años. Actualmente el presidente debe esperar dos períodos para volver a postular.

A Fernández la tildan de "populista" y "mala copia" de Chaves por adoptar su retórica confrontativa.

"Siempre voy a cuidar la estabilidad democrática", garantizó la candidata este domingo.

"Lo primero que quieren los dictadores es reformar la Constitución para mantenerse en el poder", lanzó este domingo el expresidente Óscar Arias, premio Nobel de Paz 1987.

"Aquí no hay dictaduras", dijo tras sufragar el presidente, quien desató críticas por hacer gestos de burla contra votantes que gritaban "¡Fuera Chaves!".

Aunque la pobreza bajó del 18% en 2024 al 15,2% en 2025, Costa Rica está entre los seis países latinoamericanos más desiguales en el índice Gini y es el segundo más caro después de Uruguay.