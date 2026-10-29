Demócratas piden transparencia en el uso de la IA para decisiones políticas de Trump

Líderes demócratas exigieron que se conserven los registros de cualquier intercambio oficial del presidente estadounidense, Donald Trump, con chatbots de inteligencia artificial, al plantear dudas sobre si la herramienta Grok, de Elon Musk, ha influido en decisiones militares sensibles.

En una carta fechada el miércoles y obtenida en primicia por Politico, los congresistas Jamie Raskin y Robert Garcia afirmaron que las preguntas formuladas por Trump y por asesores de la Casa Blanca —y las respuestas de los chatbots— constituyen archivos presidenciales que deben conservarse conforme a la legislación federal.

Solicitaron una sesión informativa a puerta cerrada antes del 11 de noviembre que abarque el uso que hace el presidente de la IA, las medidas de seguridad y si empresas externas podían acceder a conversaciones sensibles.

La petición ocurre luego de conocerse reportes de que Trump pasó horas usando Grok durante una reunión con Musk en el Despacho Oval en diciembre de 2025, en la que, entre otras cosas, preguntó cómo podrían reaccionar los venezolanos si fuerzas estadounidenses capturaban al presidente Nicolás Maduro.

Según se informó, Grok respondió que muchos acogerían con satisfacción la caída de Maduro.

Fuerzas estadounidenses lo capturaron poco después, pero no ha surgido ninguna prueba de que el chatbot determinara la operación.

Los legisladores cuestionaron la supuesta dependencia de Trump de un chatbot privado en cuestiones de política exterior, y advirtieron que las respuestas generadas por IA podrían ser inexactas o manipuladas.

La solicitud abarca también otros chatbots, incluidos ChatGPT de OpenAI, Claude de Anthropic y Gemini de Google.