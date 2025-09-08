$!De bandas criminales a terroristas

GARIAS | Desde 1997, Estados Unidos ha designado a varios grupos criminales latinoamericanos como organizaciones terroristas extranjeras, entre ellos los más recientes en Ecuador: Los Choneros y Los Lobos. Según la Casa Blanca, 'los cárteles internacionales constituyen una amenaza a la seguridad nacional que va más allá de la que plantea el crimen organizado tradicional'. Además, controlan 'casi todo el tráfico ilegal a través de la frontera sur de Estados Unidos'.Actualmente, EE. UU. mantiene presencia militar o cooperación en Colombia, Panamá, Honduras y Haití, además de operaciones conjuntas contra el narcotráfico en México. El internacionalista Adolfo Leyva explicó que estos grupos son designados al representar 'una agresión directa al país', debido a que movilizan narcóticos, causando miles de muertes en suelo estadounidense.