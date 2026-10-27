Cuba necesita "un cambio muy drástico", insiste Rubio

Cuba necesita "un cambio muy drástico", declaró este lunes el secretario de Estado, Marco Rubio, días después de haber invitado a la población de la isla a entrar en contacto con la CIA de manera "discreta".

"Creemos que Cuba necesita un cambio muy drástico, y lo dejaré ahí", explicó Rubio a periodistas en teleconferencia de prensa.

"A quienes buscan crear un cambio positivo en Cuba: este es el momento", había afirmado Rubio en redes sociales el pasado viernes.

"Ante la decepción por las promesas incumplidas, la corrupción y los privilegios de unos pocos, aprovechen esta oportunidad para lograr el cambio que desean mediante una colaboración discreta con la CIA", añadió.

Estados Unidos ha incrementado enormemente la presión sobre la isla comunista, en una situación económica muy deteriorada, tras derribar al principal aliado de La Habana en América Latina en enero, el entonces presidente venezolano, Nicolás Maduro.

Al ser preguntado porqué invitaba a los cubanos a entrar en contacto con la CIA en lugar de intentar acciones pacíficas, Rubio replicó: "no puedo contestar a eso".

Cuba "es un caso muy diferente de Venezuela, y no diré más", añadió.

El presidente Donald Trump ha afirmado varias veces de forma abierta que quiere "adueñarse" de Cuba, que sigue desafiando a Washington casi siete décadas después de la Revolución castrista de 1959.

Trump reiteró el viernes, en un acto electoral en Florida, que su idea es ordenar a los buques militares que operan actualmente en Oriente Medio que hagan "una parada" ante Cuba a su regreso.

"Haremos que uno de ellos se detenga a unos 45 metros de la costa. Ellos levantarán las manos. Y luego enviaremos a Marco Rubio para que cierre el trato", afirmó el mandatario republicano.