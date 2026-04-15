Cuatro muertos y 20 heridos por un tiroteo en una escuela en Turquía

Cuatro personas murieron y 20 resultaron heridas el miércoles en un ataque perpetrado por un adolescente en un centro educativo de Kahramanmaras, en el sur de Turquía, informó el gobernador local, un día después de otro tiroteo en una secundaria del país.

"Un estudiante acudió a la escuela con armas que creemos que pertenecían a su padre en su mochila. Entró en dos aulas y abrió fuego al azar, causando heridos y muertos", dijo a los periodistas el gobernador de la provincia de Kahramanmaraş, Mükerrem Ünlüer.

Cuatro de los heridos se encontraban en estado grave y estaban siendo operados, señaló.

El atacante era hijo de un exagente de policía, indicó Unluer, y portaba cinco armas y siete cargadores.

"Sospechamos que pudo haber tomado las armas de su padre", dijo el gobernador. "Se disparó a sí mismo. Aún no está claro si se trató de un suicidio o si ocurrió en medio del caos", declaró.

La policía detuvo al padre del atacante, Ugur Mersinli, informó la agencia de noticias oficial Anadolu.

Las aulas acogían a alumnos de unos diez años, indicó el gobernador.

Imágenes difundidas por la agencia de noticias privada IHA muestran a una persona, con el cuerpo y el rostro cubiertos, siendo evacuada en una ambulancia, así como a padres de alumnos llorando en las inmediaciones del centro.

El ministro de Justicia, Akin Gurlek, declaró que los fiscales han puesto en marcha una investigación inmediata sobre el tiroteo y el presidente Recep Tayyip Erdogan prometió que "se rendirán cuentas", en una intervención ante el partido gobernante AKP.

El martes, un adolescente armado con un rifle de caza dejó dieciséis heridos en un instituto técnico de la provincia turca de Sanliurfa, en el sureste.

Este tipo de incidentes es relativamente raro en Turquía, donde, según estimaciones de una fundación local, circulan decenas de millones de armas de fuego, la mayoría de forma ilegal.