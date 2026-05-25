Cuatro detenidos en España por incidentes a la llegada de activistas de flotilla para Gaza

Cuatro personas fueron detenidas por la policía en el aeropuerto de Bilbao, en el norte de España, el sábado, tras enfrentamientos ocurridos después del regreso de activistas propalestinos de una flotilla con destino a Gaza, indicaron las autoridades.

El incidente se produjo cuando simpatizantes y familiares se concentraron en la zona de llegadas para recibir a seis activistas que llegaban en un vuelo procedente de Turquía, después de haber estado detenidos por las fuerzas israelíes.

Cuando un familiar de uno de los activistas intentó acercarse a ellos, un agente de policía se lo impidió por la fuerza, lo que dio lugar a forcejeos entre ambas partes, informó la radiotelevisión pública TVE.

Las imágenes difundidas por la cadena mostraban a policías golpeando a personas con bastones y reduciendo a otras contra el piso, mientras eran abucheados por los presentes.

Cuatro personas fueron detenidas por "desobediencia grave, resistencia y atentado a agente de la autoridad", indicó en un comunicado la policía regional vasca, la Ertzaintza.

"Tras lo sucedido en el aeropuerto la Jefatura de Asuntos Internos de la Ertzaintza ha iniciado una investigación para verificar si la actuación de las y los agentes se ajusta a las instrucciones en vigor", añadió la nota de la policía.

Dos de los detenidos eran activistas que acababan de llegar de Turquía, según TVE.

Amnistía Internacional condenó lo que describió como el "uso excesivo de la fuerza" por parte de agentes de la policía vasca en el aeropuerto y pidió una "responsabilidad efectiva" sobre el incidente.

Cientos de activistas de diversos países fueron detenidos en Israel después de ser interceptados el lunes en aguas internacionales cuando intentaban romper el bloqueo israelí a Gaza con ayuda humanitaria.

El grupo incluía a 44 ciudadanos españoles, según la cancillería.

Otros 20 activistas de la flotilla aterrizaron el sábado en el aeropuerto de Barcelona, donde fueron recibidos por simpatizantes y familiares, entre ellos el ministro de Cultura, Ernest Urtasun.