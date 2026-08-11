Críticas al nuevo proyecto de tratado sobre contaminación plástica por falta de ambición

El nuevo borrador de un tratado sobre la contaminación por plásticos, un proyecto de la ONU con graves dificultades para ser aprobado, ha sido objeto de críticas desde su divulgación por supuesta falta de ambición.

El documento, revelado el fin de semana, es el primero hecho público desde el fracaso de las negociaciones, en agosto de 2025, y se basa en conversaciones informales llevadas a cabo en Kenia del 30 de junio al 3 de julio.

Aunque parece un nuevo proyecto, el presidente de las negociaciones, el chileno Julio Cordano, precisó en una nota que acompaña al borrador que se trata de "un documento de referencia informal que no constituye un texto negociado ni acordado".

El texto adopta un "enfoque equilibrado" en temas en que que "los puntos de vista siguen siendo divergentes", aseguró el diplomático.

En cambio, el biólogo marino británico Richard Thompson, un experto en contaminación por plásticos de la universidad de Plymouth, dijo a la AFP que esta versión es similar al proyecto rechazado en 2025, e incluso "ligeramente más débil".

No tiene "ningún sentido ponerse de acuerdo sobre algo demasiado débil para ser eficaz", señaló Thompson.

Por su parte, el director del programa de salud ambiental del grupo de reflexión CIEL, el francés David Azoulay, señaló que el texto "corta de raíz el esfuerzo jurídico internacional destinado a combatir la contaminación por plásticos, entregando un texto que traiciona no apenas a las generaciones futuras, sino también a las actuales".

Más de 400 millones de toneladas de plástico se producen globalmente cada año, la mitad para artículos de un solo uso. El problema es tan ubicuo que se han hallado microplásticos en los picos más altos y en lo más profundo de los océanos.

Desde 2022, la ONU trabaja en un instrumento internacional jurídicamente vinculante sobre la contaminación por plásticos, pero los países negociadores se dividen en dos grandes bloques.

La mayoría reclama medidas ambiciosas y jurídicamente vinculantes para limitar la producción de plástico, que debería triplicarse de aquí a 2060.

Pero un bloque más reducido, compuesto principalmente por Estados productores de petróleo -en particular Arabia Saudí, Kuwait y Rusia- se opone y quiere centrar el debate en cómo gestionar los residuos.

Estados Unidos, primer productor mundial de petróleo y gran consumidor de plástico, también se oponía al proyecto de tratado.

Nuevas conversaciones informales preparatorias están previstas del 27 al 30 de septiembre en Bangkok, Tailandia, antes de las reuniones oficiales previstas para marzo de 2027 por el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA).