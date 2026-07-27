Críticas a las autoridades alemanas tras el ataque contra la marcha del Orgullo en Berlín

Las autoridades alemanas se enfrentan el lunes a duras críticas por un presunto laxismo judicial, después de que se conociera que el hombre señalado como responsable del ataque mortal contra la marcha del Orgullo de Berlín se encontraba en libertad antes del atentado, pese a su radicalización islamista.

Según los investigadores, Abdul Ballout, de 21 años, embistió el sábado con una furgoneta de alquiler a una multitud en las inmediaciones del parque Tiergarten de Berlín antes de atacar a varias personas con un machete, causando la muerte de una mujer e hiriendo a otras 29 personas.

Tras una intensa búsqueda por toda la ciudad, la policía abatió a Ballout el domingo por la noche en el oeste de la capital alemana.

Los fiscales indicaron que este ciudadano alemán de origen libanés era conocido desde hacía tiempo por la justicia y contaba con antecedentes por lesiones, extorsión y robo.

También había viajado a Líbano en un intento fallido de unirse al grupo Estado Islámico (EI) en Siria, pero fue arrestado y pasó tres meses en prisión en ese país antes de ser repatriado.

Más recientemente, fue condenado en mayo por "planear un grave acto de violencia subversiva" y sentenciado a un año y diez meses de cárcel.

Sin embargo, la pena quedó suspendida, en parte porque se tuvo en cuenta el tiempo que ya había pasado encarcelado en Líbano y en prisión preventiva, así como por haber admitido los hechos y asegurar que se había distanciado del EI.

Marc Henrichmann, diputado de la Unión Cristianodemócrata (CDU), el partido conservador del canciller Friedrich Merz, y presidente de la comisión parlamentaria encargada de supervisar los servicios de inteligencia, afirmó que son necesarias medidas más severas en casos de este tipo.

"No debe concederse un valor desproporcionado a las libertades de extremistas e islamistas, especialmente cuando la vida de las personas está en riesgo", declaró al diario Handelsblatt.

El presidente de la Asociación Alemana de Policías, Dirk Peglow, también acusó al sistema judicial de haber sido demasiado indulgente con el sospechoso.

Por su parte, el ministro del Interior del estado federado de Baviera, Joachim Herrmann, calificó de "catastrófica" la decisión de suspender la pena de Ballout.