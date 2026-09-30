Cristiano Ronaldo abandona enfadado la concentración de Portugal

Conmoción en Portugal: Cristiano Ronaldo abandonó este miércoles la concentración de su equipo nacional, sin detallar los motivos concretos de su enfado, en la víspera del duelo de la Liga de Naciones de la UEFA ante Dinamarca en Copenhague.

La prensa portuguesa informó de un gran malestar de CR7 y de un conflicto con el seleccionador Jorge Jesus, después de que el astro fuera suplente sin llegar a jugar el domingo en la victoria 2-1 en casa de Noruega.

El DT había desmentido más temprano, este mismo miércoles, cualquier incidente con el atacante de 41 años, intentando sin éxito calmar las aguas.

También había anunciado que el jueves será titular Gonçalo Ramos en punta y que Cristiano Ronaldo podría entrar durante el partido si lo estimaba necesario, en lo que se presentaba como una nueva suplencia del capitán.

- "A su debido tiempo diré la verdad" -

"Después de la conferencia de prensa del seleccionador nacional y de una conversación con el presidente de la Federación Portuguesa de Fútbol, tomé la decisión de abandonar la concentración de la selección nacional", comenzó el cinco veces ganador del Balón de Oro en un mensaje en Instagram.

"A su debido tiempo diré la verdad a todos los portugueses sobre las razones que motivaron mi salida del equipo nacional, al cual siempre estuve dedicado", continuó.

"Ahora es momento de desear buena suerte a Portugal y a todos mis compañeros de equipo, sin excepción", concluyó.

Cristiano Ronaldo llegó al Parken Stadion este miércoles junto a sus compañeros y los fotógrafos pudieron captar imágenes suyas bajando del autocar y entrando en el recinto.

Jorge Jesus avanzó incluso en su conferencia de prensa que CR7 iba a entrenarse con normalidad este miércoles, pero los periodistas presentes en el lugar constataron que el capitán no se ejercitó sobre el césped.

Según la prensa portuguesa, el jugador abandonó en solitario el estadio y su avión privado se dirigía a Copenhague.

- Jorge Jesus niega un conflicto -

En la conferencia de prensa de Jorge Jesus que precipitó todo, el veterano entrenador negó cualquier conflicto o "incidente" con la estrella nacional.

"No hay ningún jugador, y yo también fui jugador, que se quede contento después de pasar 20 o 30 minutos calentando para luego no entrar", relativizó entonces.

El técnico de 72 años dirigió a Cristiano Ronaldo en el Al Nassr saudita y se estrena en el banquillo de Portugal en esta ventana internacional.

Explicó que tuvo una charla con Cristiano Ronaldo en la que le dijo antes del partido que no iba a ser titular ante Noruega, pero que quizás podía jugar algún minuto.

"Luego, como entrenador, decidí que no entrara. No hay que hacer de eso un incidente", subrayó.

Jorge Jesus también desmintió que Cristiano se negara a entrenar el martes, como habían sugerido varios medios portugueses, y puntualizó que tuvo que realizar ejercicios individuales.

- ¿Y ahora qué? -

La salida anticipada de Cristiano Ronaldo de esta concentración arroja ahora muchas dudas sobre su futuro con la Seleção, con la que debutó en 2003 y con la que conquistó una Eurocopa (2016) y dos Ligas de Naciones de la UEFA (2019 y 2025).

Por el momento, la Federación Portuguesa de Fútbol (FPF) emitió un comunicado que no da muchas pistas. Se limitó a confirmar la marcha de Cristiano y aseguró que la preparación del equipo "continuará según lo previsto".

A sus 41 años, Cristiano Ronaldo no ha puesto fecha a su retirada, pero dijo hace unas semanas que "probablemente" está ante la última temporada de su carrera.

Fue titular el pasado jueves en la victoria 1-0 sobre Gales en la primera jornada de la Liga de Naciones y debut de Jorge Jesus en el puesto.

CR7 no marcó en ese encuentro y por lo tanto sigue con 979 goles anotados en su exitosa y larga carrera, a 21 de alcanzar la barrera simbólica de los mil.