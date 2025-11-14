Corea del Sur y EEUU cierran los detalles de su acuerdo sobre submarinos de propusión nuclear

Seúl y Washington cerraron los detalles de su acuerdo sobre la construcción de submarinos de propulsión nuclear, aseguró este viernes el presidente surcoreano, Lee Jae-myung, al presentar los recientes pactos alcanzados entre ambos países sobre seguridad y comercio.

"Una de las mayores variables para nuestra economía y nuestra seguridad -las negociaciones bilaterales sobre comercio, aranceles y seguridad- ha sido cerrada", anunció Lee en una conferencia de prensa, precisando que los aliados decidieron "seguir adelante con la construcción de submarinos de propulsión nuclear".

Corea del Sur ha obtenido "el apoyo necesario (de Estados Unidos) para ampliar su autoridad sobre el enriquecimiento de uranio y el reprocesamiento de combustible gastado", añadió.

Una nota conjunta en la que se detalla este acuerdo indica que "ambos países se han comprometido a continuar su colaboración a través de un grupo de trabajo sobre construcción naval" para "aumentar el número de buques comerciales y militares estadounidenses listos para el combate".

El documento precisa que Washington dio "su consentimiento" a Seúl para la construcción los submarinos, aunque su lugar de fabricación sigue sin estar claro.

La tecnología de los submarinos nucleares estadounidenses se considera uno de los secretos militares mejor guardados.

Sin embargo, el asesor de seguridad nacional surcoreano, Wi Sung-lac, declaró el viernes que, "desde el principio hasta el final, las conversaciones entre los líderes se desarrollaron partiendo del principio de que la construcción tendría lugar en Corea del Sur".

La nota también estipula que Seúl comprometió a gastar "25.000 millones de dólares en la compra de equipo militar estadounidense" de aquí a 2030 y prevé "proporcionar apoyo completo a las fuerzas estadounidenses en Corea (del Sur) por un importe de 33.000 millones de dólares".