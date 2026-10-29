Corea del Norte lanza "una docena" de misiles balísticos hacia el mar del Este

Corea del Norte lanzó este jueves "alrededor de una docena" de misiles balísticos de corto alcance desde su costa este, informó el Ministerio de Defensa de Seúl, menos de una semana después de que el Sur propusiera conversaciones sobre una creciente disputa fronteriza.

El Estado Mayor Conjunto (JCS) surcoreano indicó que detectó "alrededor de una docena de misiles balísticos de corto alcance lanzados desde la zona de Wonsan, en Corea del Norte, hacia el mar del Este", una masa de agua también conocida como mar de Japón.

"Nuestras fuerzas armadas han intensificado la vigilancia y el estado de alerta ante posibles lanzamientos adicionales", agregó en su comunicado.

La Guardia Costera de Japón confirmó que "un objeto que parece ser un misil balístico lanzado desde Corea del Norte al parecer ya cayó", e instó a los barcos a mantenerse atentos.

Corea del Norte ha realizado recientemente una serie de pruebas con armas, entre ellas un nuevo sistema de torpedos guiados de precisión y un misil hipersónico de alcance intermedio, de los cuales se dice que emplean tecnología de inteligencia artificial.

La oleada de misiles del jueves se produce en momentos de tensiones crecientes por la explosión de una mina en la fuertemente militarizada frontera entre las dos Coreas que hirió a tres soldados surcoreanos.

Una investigación conjunta de la ONU y Corea del Sur determinó que el Norte había colocado la mina que explotó en la Zona Desmilitarizada (DMZ) más de un año antes, algo que Pyongyang rechaza.

Kim Yo Jong, la poderosa hermana del líder norcoreano Kim Jong Un, criticó a Seúl por exigir una disculpa del Norte.

En medio de las tensiones, el presidente estadounidense Donald Trump ha expresado interés en reunirse con el líder norcoreano para discutir su programa nuclear.

Tal encuentro preocupa a Seúl, que teme ser excluida de las conversaciones nucleares con Pyongyang.